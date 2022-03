Alaba, le couteau autrichien

À 29 ans, David Alaba donne une impression d’ancienneté des plus insolentes. Une constance sans faille, maintenue par une polyvalence nourrie depuis ses plus jeunes années entre Autriche, Allemagne et aujourd’hui Espagne. Retour sur le modelage d’un garçon à qui (presque) tout réussit. Partout où il passe.

« À l’Austria, et contrairement à un club comme l’Ajax, il n’y a pas de positions fixes. Nous faisons jouer nos jeunes à différents postes afin de les faire s’adapter au mieux. Et à ce jeu, David s’est très vite mis en avant. »

Ailier-latéral-latéral-ailier

Voie de gauche

« La principale interrogation pour ce type de joueur c’est : à quelle vitesse va-t-il pouvoir lire le jeu ? Mais j’ai vite compris que c’était en fait lui qui dictait le tempo des matchs. »

Le grand 8

Le maître du jeu

« Pour le dissuader de goûter à cet univers (des boîtes de nuit) un peu malsain pour un footballeur, je lui ai donc inventé un tas d’histoires sombres qui se sont déroulées là-bas. Ça l’a carrément dégoûté. »

Par Adel Bentaha

Tous propos recueillis par AB, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout humain vient au monde avec des prédispositions certaines. Pour David Alaba, celles de la polyvalence et de l’adaptation lui ont été transmises dès la petite enfance. Par son père d’abord. Né au Nigeria, George Alaba débarque en Autriche à 24 ans afin d’y achever ses études. De quoi lui laisser le temps d’intégrer l’armée autrichienne, d’en devenir le premier soldat noir et d’entreprendre, par la suite, une jolie carrière de DJ . Par sa mère ensuite. Reine de beauté aux Philippines, Gina émigre de son côté à Vienne, en qualité d’infirmière. Différentes cultures et différents modes de vie, venus construire un David aux fonctions multiples, qui plus est sur un terrain de football. La force fondatrice du bien surnommé :Néanmoins, avant de faire parler la poudre Ligue des champions, David Alaba a d’abord dû se construire des modèles. Introduit au football par le paternel, l’imaginaire du garçon, émerveillé par la Bundesliga allemande, se forge. Et comme une évidence, les raresà fouler lesattirent rapidement son regard de passionné. Parmi eux, un milieu récupérateur en la personne de Sunday Oliseh, venu faire les beaux jours du Borussia Dortmund, puis un buteur, Victor Agali, au service du Hansa Rostock et de Schalke 04. Deux joueurs aux spécificités diamétralement opposées, donnant (déjà) la tournure polyvalente que prendra la carrière de l’Autrichien. Poussé par Alaba Senior, l’enfant de Donaustadt chausse ainsi ses premiers crampons au SV Aspern avant de rejoindre, à 10 ans, le géant Austria Vienne., se remémore son formateur, Thomas Janeschitz.Faisant fi de ces difficultés physiques, David Alaba gravit en effet les échelons dans les catégories jeunes de l’Austria, au point d’en devenir une pièce maîtresse., poursuit Janeschtiz.Vitesse et endurance, des qualités marathoniennes héritées de son père :, relate George pour leInsaisissable près de la ligne de touche, celui quiaccumule alors les tâches.Une polyvalence précoce pour un gaucher, souvent exclusif, dont la frappe de balle caractéristique ne tarde pas à se matérialiser., détaille Janeschitz.L’affinage de l’adolescent prend forme, et mis en lumière, le nom de David Alaba ne tarde pas à traverser le Tyrol. Point de chute : Munich et son Bayern en 2008.(directeur des équipes de jeunes), précisait David dans Einfach mal Luppen , le podcast des frères Kroos.Il y restera quinze ans.En Bavière pourtant, changement de cap. Étoffé physiquement et sous l’impulsion d’Hermann Gerland, son coach en équipe réserve, Alaba entame une énième mutation, dans un rôle totalement novateur : celui de milieu relayeur., rembobine Gerland pourPour cela, David l’érudit se met au régime sec, à base de. Un homme de bon goût.Ailier, latéral puis milieu de terrain, difficile dès lors de déterminer une position préférentielle pour un joueur rapidement devenu expert en polyvalence. Preuve en est : de ses 431 rencontres avec le Bayern, 258 auront été disputées sur le flanc gauche, 138 dans l’entrejeu. Un postulat impressionnant sur lequel Marcel Koller, sélectionneur de l’Autriche entre 2011 et 2017, n’a pas hésité à s’appuyer., se remémore le Suisse.Sélectionneur adjoint, Thomas Janeschitz, qui retrouve alors son protégé, n’a également pas tardé à monter dans le train :La puissance offensive d’Arnautović tranche effectivement avec le travail de l’ombre d’un Alaba chargé de ratisser et de distribuer chaque ballon. Expérience prouvée et probante, au sortir d’un Euro 2016 collectivement décevant, puisque quitté dès le premier tour, mais individuellement enrichissant car intégralement disputé dans ce costume de numéro 8, aux côtés de l’émergent Marcel Sabitzer. De quoi conforter Marcel Koller dans ses positions et définitivement installer le grand David dans la catégorie des joueurs complets :Rien que ça.Les progrès tactiques sont évidents, à l’image de son arrivée au Real Madrid, ardemment désirée par Carlo Ancelotti, dans le costume de défenseur central. Janeschitz :(1,80 mètre pour l’Autrichien, 1,86 mètre pour le Brésilien)Un constat viable, évidemment partagé par coach Koller :Car au-delà de ces « simples » compétences techniques, le propre de David Alaba se situe effectivement dans l’aspect mental ou, tel qu’aime à le dire son père, dans l’. D’un naturel calme et réservé, l’ailier/latéral/milieu a en effet su mûrir., raconte Janeschitz.La tête froide d’un garçon déterminé à devenir une référence et pour qui les fastes ou les privilèges d’une vie de footballeur n’ont jamais vraiment primé. George Alaba :La vie normale d’un, à en croire Marcel Koller. Pas encore trentenaire, David Alaba a donc d’ores et déjà marqué de son empreinte le football international. Un parcours que l’on aurait dit tout tracé, pour une évolution hors des sentiers battus, bien résumée par papa George :Rien d’autre à ajouter finalement, si ce n’est une ligne supplémentaire à un palmarès qui ne demande qu’à s’agrandir.