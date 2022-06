Al-Khelaïfi acquitté en appel concernant la cession des droits TV de la Coupe du monde

CB

À travers les mailles du filet.Comme lors de son procès en première instance en 2020, Nasser Al-Khelaïfi a été acquitté ce vendredi par la justice suisse, dans le cadre de l'affaire de supposée corruption concernant la cession des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030. Le président du PSG avait comparu en appel, en mars dernier., a reconnu son avocat Marc Bonnant, auprès de. [...], a-t-il aussi relevé.NAK était poursuivi pour « instigation à gestion déloyale aggravée » pour la cession des droits TV des Mondiaux 2026 et 2030. Le ministère public de la Confédération suisse, qui a ouvert la procédure, soupçonnait Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke, l'ex-numéro 2 de la Fifa, d'avoir reçu des avantages exclusifs en contrepartie de l'attribution des droits TV des Coupes du mondes 2026 et 2030 à Al-Jazira et BeIN Media, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Parmi les avantages en question, l'usage exclusif d'une villa en Sardaigne et un remboursement à hauteur de 500 000 euros après le versement d’un acompte pour ladite demeure. La Fifa a bel et bien octroyé les droits à ces deux groupes, mais contre la somme de 430 millions d'euros, en 2014.Si le boss du PSG est bien acquitté, en revanche, les deux autres prévenus ont été condamnés : Jérôme Valcke s'est vu infliger une peine de 11 mois de prison avec sursis, tandis que Konstantinos Nteris, homme d'affaires grec et patron de la société TAF Sports Marketing, a écopé de 10 mois de prison avec sursis.