Al-Annabi Ultras : quand le mirage se met à chanter

Pour animer ses tribunes, le Qatar a pu compter sur un groupe d'un millier d'hommes venus des quatre coins du monde arabe. Si la démarche reste louable, elle met toute la lumière sur les limites d'un pays dépourvu de culture foot et a fortiori ultra.

« On parle la même langue. Il n’y a que des accents et quand on chante, ça ne s’entend pas. C’est comme chez vous en France, entre un mec de Lille et un mec de Monaco. »

Mégaphone arabe

« Nous nous sommes entraînés dans un gymnase de Lusail, habituellement utilisé pour le handball, à raison de deux séances par semaine. C'étaient des moments fantastiques. »

Supporters sous vide

Par Mathieu Rollinger, à Doha

Propos recueillis par MR. // Photos : Iconsport et MR.

À 14 heures, aux pourtours du stade Al-Thumama, l’ombre est une denrée rare. Alors pour Mustafa et la vingtaine d’hommes au T-shirt rouge grenat qui butinent autour de lui, un panneau d’information de deux mètres sur cinq fera l’affaire comme point de rendez-vous. Cela n'empêche pas les gouttes de sueur de perler sur le front dégarni de ce bonhomme rondouillet, revêtant lui un maillot blanc siglé « Qatar » . Et pour cause : avec l’aide de trois de ses camarades et à moins d'une heure du coup d'envoi du match face au Sénégal, il doit distribuer un à un les 1000 billets qu’ils ont en leur possession., assure-t-il, triturant dans tous les sens son paquet de tickets cartonnés. Il tente d’être le plus méticuleux possible, inscrivant à côté de chaque patronyme le numéro du billet correspondant. Les bénéficiaires, eux, attendent sagement leur tour, puis tendent la main comme on recevrait une ostie pour la communion.Cela tombe bien, c’est justement de communion dont il est question. Cette bande est justement LA frange du public qatarie chargé d’assurer l’ambiance, à la force de ses cordes vocales et de ses bras. Que ce soit face à l’Équateur ou au Sénégal, il était impossible de les manquer. Formant un quadrilatère grenat 100% masculin, on pouvait les voir derrière les buts suivre les indications d’une demi-douzaine de kapos-chefs d’orchestre répartis sur la largeur de la tribune, enchaîner une grecque et un « aux armes » local en une fraction de seconde ou initier des. Aucune autre partie du stade acquise au pays hôte ne peut rivaliser, les familles sur les anneaux supérieurs, les femmes en abayas noires regroupées dans quelques recoins ou la grande majorité d’hommes en thobes blanches étant bien plus léthargiques.Pour Mustafa et les siens, il faut bien ça pour répondre aux clameurs du peuple jaune équatorien et aux percussions mécaniques des fans sénégalais. Pourtant, la particularité des Al-Annabi Ultras n’est pas tant leur coffre, mais plutôt leur composition., liste ce Syrien débarqué dans l’émirat en 2009, avant de pointer du doigt son voisin de droite.Dans ce tournoi exaltant le sentiment de panarabisme, cette diversité de passeports n’est ni surprenante ni incompatible avec l’objectif de ces ultras grenat.(sic)Alors qu’il jure encourager en parallèle le reste du temps la sélection syrienne, comment en est-il venu à pousser la chansonnette pour un pays qui n’est pas le sien ?, continue-t-il.C’est d’ailleurs avec l’aval des organisateurs que cette curva a vu le jour.Pas besoin de traduction : Mustafa a deux amours, son pays et le Qatar., argumente celui qui bosse dans la boutique Cartier des Galeries Lafayette.Une loyauté sans faille qui l’a donc conduit à être aux manettes de cette légion étrangère de supporters. Celle-ci s’est formée deux mois avant le Mondial, chaque membre ayant été sélectionné après candidature, et a longuement répété pour être à la hauteur de l’événement., précise Mustafa.À l’inverse, ne comptez pas sur eux pour aller chercher des noises aux rivaux d’un soir :"buena suerta" (sic)Toutes ces bonnes volontés se sont pourtant heurtées à la dureté de la réalité du terrain. Lors des deux matchs du Qatar, le virage s’est, au même titre que l’ensemble du stade, vidé dès la mi-temps. Quand l’Équateur menait 2-0, il n’en restait plus qu’une moitié bien moins agitée qu’au coup d’envoi ; à 0-1 contre le Sénégal, c’est un bon tiers qui a pris la poudre d’escampette. Comme si cette escouade n’était montée que pour offrir de belles images aux télévisions., bafouille Mustafa.Par chance, face aux Pays-Bas ce mardi, il n'y aura aucun retournement de situation dans le temps additionnel à rater, puisque le Qatar est déjà éliminé.