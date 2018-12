Al Ain surprend River et file en finale

Bousculé, River Plate s'est incliné à la surprise générale aux tirs au but face à Al Ain (2-2, 4-5 tab). Le club émirati est donc qualifié pour la finale de ce Mondial des Clubs. Costaud pour une équipe présente uniquement en tant que ville hôte.

Quand on l’attaque, River contre-attaque

Caio régale, Pity Martinez vendange

River (4-4-2) : Armani - Montiel, Maidana, Pinola, Casco - Fernández (Quintero, 55e), Ponzio (De la Cruz, 86e), Palacios (Perez, 55e), Pity Martínez (Scocco, 91e) - Pratto, Santos Borré. Entraîneur : Marcelo Gallardo.



Eisa - Fayez, Ahmed, Ahmad, Shiotani - Doumbia (Nader, 107e), Barman (Abdulrahman, 82e) - El Shahat, Abdulrahman (Al Jaberi, 64e), Caio - Berg (Al Ahbabi, 74e). Entraîneur : Zoran Mamic.

par Steven Oliveira

C'est toujours les mêmes gestes. D'abord un tir au but envoyé en pleine lucarne. Toujours. Puis une tape amicale au portier Khalid Eisa. Et le gardien de Al Ain en avait bien besoin dans cette séance de tirs au but après avoir été pris à contre-pied sur les quatre premières tentatives des joueurs de River Plate . Sauf qu'à force de voir ses coéquipiers venir le motiver, Khalid Eisa a décidé de sortir le grand jeu et s'envole pour détourner la tentative de l'ultime tireur, Enzo Pérez . Un sauvetage qui fait hurler de joie le public du Hazza bin Zayed Stadium et qui permet à Al Ain de se qualifier pour la finale du Mondial des Clubs, probablement face au Real Madrid Buteur dès la deuxième minute de jeu au tour précédent face à l’Espérance Tunis , Al Ain confirme son amour des débuts de rencontre et attaque cette demi-finale vers l’avant. Et cela paye puisque Ahmed Barman se prend pour Di Maria et envoie un corner rentrant, légèrement dévié par Marcus Berg , qui se loge entre les jambes d’un Franco Armani toujours aussi peu académique (0-1, 3). Surpris par cette ouverture du score, River Plate ne prend pas le temps de se lamenter et se rebiffe très vite à l’initiative du toujours aussi remuant Pity Martinez.Et à la suite d’une action folle qui voit le portier de Al Ain, Khalid Eisa, claquer trois grosses parades, Rafael Santos Borré joue les renards de surface pour pousser le ballon au fond des filets (1-1, 11). Avant de s’offrir un doublé d’une jolie frappe croisée suite à une erreur de relance de Mohammed Fayez (2-1, 15). Repassé devant au score rapidement, River Plate calme un peu le jeu et laisse le Brésilien Caio briller sur son aile gauche. Sauf que cette tactique leur coûte quelques frissons comme sur une frappe de Hussein El Shahat repoussée par Armani (24) ou sur ce but de ce même El Shahat finalement refusé par la VAR en raison d’une position de hors-jeu (44).Le second acte démarre sur les mêmes bases avec une équipe de Al Ain qui pousse et un Caio qui régale. Intenable, le Brésilien va même faire trembler les filets de Franco Armani après un joli combo : une-deux, accélération, crochet destructeur devant Jonathan Maidana et frappe croisée (2-2, 50). Là encore, ce but va réveiller River Plate qui repart à l’attaque. Sauf que cette fois-ci la réussite n’est pas au rendez-vous et Santos Borré voit son énorme coup de boule repoussé par Khalid Eisa (59), tandis que Pity Martinez saccage un penalty obtenu par Milton Casco en envoyant une minasse sur la barre transversale (68). L’entrée en jeu de Juan Quintero , le grand bonhomme de la finale de Copa Libertadores, ne change rien, Al Ain tient une prolongation bien méritée.Une prolongation quasiment à sens unique durant laquelle River Plate confisque le cuir. Sans grande réussite à l’image de Javier Pinola qui envoie son coup de boule au ras du poteau (108). Conscient de leur chance de réaliser un gros coup, Al Ain se remet à jouer vers l’avant et Mohamed Ahmad passe tout près de devenir le héros de tout un peuple, mais Franco Armani repousse sa volée à bout portant (117). Cela n'empêche pas Mohamed Ahmad de ne pas trembler pour inscrire son tir au but, avant de laisser Khalid Eisa enfiler le costume de héros.