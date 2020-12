Akrobeto : « Le monde serait triste sans le football »

Akwasi Boadi est acteur et présentateur télé, au Ghana. À 58 ans, celui que l’on surnomme « Akrobeto » a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos hilarantes où il donne les résultats de rencontres européennes. Entretien avec un homme marqué au rire contagieux.

Propos recueillis par Gad Messika

C'est un sketch oui, mais c'est quand même un peu inspiré de la vie réelle.En fait, c’est une partie de mon émission qui s’appelle. Dans ce show, je fais un tour de l’actualité en lisant des informations comme quand je venais d’apprendre à lire, vers 9-10 ans. J’ai toujours gardé cette mauvaise prononciation pour faire rire les gens. J’écorchais des mots, ils rigolaient et ça me plaisait d’amuser la galerie. Alors, quand on discutait avec l’équipe sur la façon dont on pourrait rendre des résultats footballistiques drôles, on a juste prolongé l’idée un peu plus loin.C’est comme pour ma vie, ça sort naturellement.Il ne faut pas trop forcer le rire. En revanche, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, il faut que ça reste naturel et que ça se ressente.Bien sûr. Et je vais faire encore mieux : ce sera carrément diffusé dans mon émission !Merci mon ami.J’adore le foot, mais je ne sais pas y jouer ! J’ai toujours été nul, mais j’y joue quand même pour le fun. Petit, un jour, je jouais au foot avec mes copains, je me suis blessé, et ma mère m’a tellement engueulé que je n’y ai plus beaucoup rejoué derrière !On n'avait pas assez d’argent pour se permettre une blessure. Plus généralement, au Ghana, tout le monde adore le football. Je ne pourrais même pas te dire comment j’ai aimé ce sport, car on a ça dans le sang. Mon équipe favorite est Kotoko, la meilleure équipe du Ghana, oui monsieur !Forcément, je vais te dire les frères Ayew, Jordan et André ! Déjà que leur père, Abedi, est une légende pour nous, ses fils font aussi du bon travail. Thomas Partey est très bon aussi ! Quand un Ghanéen réussit, je suis fier. Abedi, ses fils, Michael Essien, Asamoah Gyan... ce sont des exemples de réussite. Tu ne traverses pas toute l’Afrique jusqu’à l’Europe pour, finalement, être mauvais. Le plus important, c’est que ce sont des modèles pour les jeunes. C’est un message qui leur montre qu’eux aussi peuvent réussir.On peut dire qu’au Ghana, Asamoah Gyan pourrait devenir acteur. En plus d’être un très bon joueur, il est aussi là pour le show ! Il a toujours le sourire, toujours dans la bonne ambiance, les petits pas de danse, et tout ! En Europe, je dirais... Ronaldinho. C’est un excellent joueur et puis, c’est une rockstar. Tout le monde connaît Ronaldinho. Ce magicien du dribble faisait rêver les foules et c’est le plus important.Quand Asamoah Gyan a raté son penalty, ses larmes n’en finissaient plus, même longtemps après. Un jour, je lui ai dit :Le football est un énorme business. Si un joueur fait de bonnes performances, il peut devenir très riche et très reconnu. En revanche, il ne faut pas oublier tous les sacrifices demandés. Les gens ne se rendent pas compte de tous ces efforts. Évidemment, ils ne voient que le sport, mais pas tout ce qu’il y a derrière. Le monde serait triste sans le football.J'ai grandi à Akyim Ayeribi, dans l’est du Ghana. Petit, je n’ai pas pu aller à l’école. À l’époque, les familles les plus pauvres ne pouvaient pas se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école. Mais ce n'est pas grave, car tout ce que toi, tu as appris à l’école, moi, je le fais aussi bien sans y être allé.À cette époque, mon père travaillait dans une petite ferme. Donc très jeune, je l’aidais là-bas. Un jour, un pasteur du nom d’Apostle Kwadwo Safo m’a pris sous son aile, et c’est devenu mon, mon parrain. Il avait repéré mon petit talent pour la comédie et il m’a encouragé et aidé à persévérer dans cette voie. Plus tard, j’ai été intendant dans l'une des églises de Kwadwo Safo. Il faisait des castings pour son média. J'y suis allé et il m'a dit :Il a fait beaucoup pour moi, vraiment, et je l'en remercie.Oui, et j'ajoute qu'il me l’a laissé et m’a dit :Je pense qu’il ne fait jamais rien au hasard. Finalement, je suis heureux que Dieu m’ait offert un nez pareil. Est-ce que c’était dur de le porter ? Bien sûr que non ! Évidemment, quand j’étais jeune, certains me charriaient et ça me faisait de la peine. Très vite, j’ai compris que, finalement, je devais tirer avantage d’une caractéristique aussi marquée. Et j'ai réussi.