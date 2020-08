Ajroudi veut désormais racheter le Vélodrome

3

Ajroudi’s reps have released a statement saying he wants to buy the velodrome now pic.twitter.com/xVGnguV2Dq — The Marseille View (@MarseilleView) August 2, 2020

AB

« Ouvrez votre cahier Mohamed Ayachi Ajroudi et l’OM, chapitre dix-sept page 823 s’il vous plaît. »L'homme d'affaire franco-tunisien lâchera-t-il l’affaire ? Difficile d’y croire tant il multiplie les tentatives pour racheter le club phocéen. Cette-fois ci, Ajroudi souhaite racheter le Vélodrome à la mairie de Marseille, puis l’offrir au club une fois qu’il lui appartiendra. L’information vient d’un communiqué de Marc Deschenaux, associé de Mohamed Ajroudi.» L’acquisition par la séduction donc, pour Ajroudi et ses potes. L’idée n’est pas bête tant le Vél' compte pour les supporters marseillais.« Refusez et je rachète le Vélodrome et Payet pour l'Atlético de Marseille. »