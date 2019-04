La connexion gagnante

Christian Eriksen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sánchez : quatre anciens de l'Ajax Amsterdam vont affronter leur ancien club avec les Spurs en demi-finales aller de la Ligue des champions, ce mardi. Avec un vrai plaisir, tant le club hollandais fait partie de leur identité.

519 millions d'euros. Telle est la somme, pas si conséquente au regard de celle de ses concurrents anglais – des deux Manchester, notamment –, dépensée sur le marché des transferts par Tottenham depuis 2012 (hors ventes). Sur ce total, 66 ont directement filé dans les caisses de l' Ajax Amsterdam . Et 82 ont servi à attirer des éléments passés par la maison des Lanciers. Soit environ 16% du budget « achats » des, donc. Ce qui est énorme, même si cela ne se voit pas au premier coup d'œil.Dans l'affaire, les trois parties du commerce sont ravies de ces deals. Le vendeur d'abord, parce qu'il a pu confectionner ses produits, les utiliser à bon escient et les exporter en gonflant son compte en banque. L'acheteur ensuite, parce qu'il a investi sur ces produits de haute qualité au nombre de quatre qui se trouvent toujours chez lui et qui répondent à l'attente de la clientèle. Et les produits eux-mêmes, qui sont tout de même des êtres humains et qui ont pu évoluer en franchissant les frontières. Toby Alderweireld , Davinson Sánchez : voici donc, par ordre d'arrivée à Tottenham , les quatre anciens de l' Ajax qui vont défier leur ancien club ce mardi soir en demi-finales aller de Ligue des champions. Un moment fort pour chacun d'eux, qui savent parfaitement ce qu'ils doivent à l'entité hollandaise et qui semblent plus qu'heureux de retrouver les Pays-Bas au retour, comme l'a tweeté le troisième cité dès la qualification assurée contre Manchester City au tour précédent. C'est que le quator a laissé un souvenir mémorable à Amsterdam. Enfin, surtout la triplette Vertonghen-Eriksen-Alderweireld.À eux trois, ils pèsent en effet quatorze saisons et plus de 550 rencontres au sein de l'entité néerlandaise. Avec ses trois côtés formés au club, le triangle a partagé deux années communes malgré les différences d'âge. C'était entre 2010 et 2012, pour deux championnats gagnés. Évidemment. Puis, une fois que l'apprentissage s'est achevé et que chacun s'est senti suffisamment grand pour aller encore plus haut, tout ce petit monde s'est retrouvé à Londres. Avec une escale à l' Atlético de Madrid et une autre à Southampton pour Alderweireld, et un trajet direct pour les deux autres. À partir de 2015, les voilà tous réunis chez lesoù ils font désormais office de cadres sur comme en dehors des terrains. La preuve : réguliers depuis des années, ceux qui ont tous coûté environ quinze millions d'euros font encore partie des huit joueurs de champ les plus utilisés par Mauricio Pochettino cette saison.Le neuvième s'appelle Sánchez. Pour lui, l'histoire s'avère différente car plus récente. Avec le Colombien, tout est allé plus vite et rien n'a donc été aussi fort. Si ce n'est son prix. Arrivé à l' Ajax en 2016 en provenance de l' Atlético Nacional pour cinq millions d'euros, le défenseur est revendu huit fois plus une année plus tard. À Tottenham , donc, mais en écrivant l'histoire des deux clubs se mettant d'accord sur la transaction : lâché pour quarante millions, l'arrière central devient l'homme le plus cher jamais acheté par leset le mieux vendu par Amsterdam (même si Frenkie de Jong , déjà cédé à Barcelone pour 75 millions, va bientôt le dépasser).Ainsi, quoi qu'il se passe dans ce dernier carré de C1, l'identité de l'un des finalistes récompensera de toute façon les Lanciers. S'ils dominent les Londoniens, alors le continent ne pourra qu'applaudir leur stratégie et leur folie. S'ils sont éliminés, alors ils pourront se consoler en se félicitant de voir trois de leurs ex présents dans le onze titulaire de leur bourreau (si la charnière Sánchez-Vertonghen est régulièrement utilisée en Premier League, c'est la paire Alderweireld-Vertonghen qui prédomine en LDC). C'est peut-être ça, la vraie définition du