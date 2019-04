Ajax-Juventus, valse en huit temps

Avec pas moins de douze confrontations entre Bianconeri et Lanciers à l'échelle continentale, il n'est pas galvaudé de qualifier cet Ajax-Juve de classique du football européen. Un vieux duel qui s'est joué à quatre reprises en C3, mais surtout huit fois en C1. Retour sur les bastons italo-hollandaises qui ont fait vibrer la grande Europe.



Par Adrien Candau

Le point de départ des confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues. Pour leur premier face-à-face de l'histoire, Lanciers etne font pas dans le détail, en se découvrant en finale de Coupe des clubs champions 1973. La troisième consécutive pour l'Ajax, qui avait déjà remporté les deux précédentes éditions, là où la Juve dispute sa toute première finale européenne. Forcément, le bizut italien s'écrase logiquement face à la supériorité de la machine à broyer néerlandaise. Johnny Rep marqué dès la 5minute, en envoyant un drôle de coup de tronche dans les filets de Dino Zoff, pas exempt de reproches sur le coup.Ce qui n’empêchera pas le gardien de la Vieille Dame de sauver les miches de ses coéquipiers par la suite, alors que l'Ajax, très nettement dominateur, se procurera un bon paquet d'occasions supplémentaires. Qu'importe, au terme d'une finale relativement terne, la génération de Cruyff, Neeskens, Rep et Ruud Krol écrit le dernier chapitre de sa légende, en remportant sa troisième Coupe des clubs champions de rang.Cinq ans plus tard, Bataves et Piémontais se retrouvent pour un duel aux contours plus équilibrés. La Juve, avec toujours Zoff dans les cages et un duo Gentile-Scirea en défense centrale, a des allures de mur, et l'Ajax devra attendre la 86minute pour trouver une brèche par Pim van Dord, qui plante un pion opportuniste. Mais lesne piquent pas du bec et recollent trois minutes plus tard par Franco Causio, qui profite d'une excellente touche de Marco Tardelli pour zigouiller Schrijvers, le portier ajacide, d'un élégant extérieur du pied.Scénario inverse au retour : c'est la Juve qui ouvre le score grâce à Tardelli, qui profite d'une sortie manquée de Schrijvers, avant que Ling n'égalise à la 80minute. Après une prolongation vierge de but, tout ce beau monde se retrouve pour une séance de tirs au but à sens unique, arbitrée par un excellent Zoff, qui capte deux tentatives néerlandaises. L'Ajax ne s'en remettra pas et laisse lesfiler en demies, où ils s'inclineront face au FC Bruges.Vainqueur de la C1 un an plus tôt en 1995, l'Ajax vit le second âge d'or de sa grande histoire, dans le sillage des enfants prodiges de son centre de formation, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Marc Overmas ou encore Patrick Kluivert. En face des Ajacides se dresse la toute puissante Serie A, qui vit son apogée sportive et économique dans les années 1990. Un an plus tôt, l'Ajax était sortie gagnante de son premier bras de fer avec l'Italie, en triomphant de l'AC Milan en finale de C1. L'exploit ne sera pas réédité lors de l'édition 1996 : Ravanelli profite d'une remise ratée de Frank de Boer pour devancer Van der Sar et ouvrir le score dans un angle fermé. Mais Jari Litmanen égalise peu avant la pause, après une action confuse dans la surface.La seconde mi-temps, puis la prolongation seront relativement plus pauvres en occasions, même si c'est bien la Juve, notamment grâce à son trio Vialli-Del Piero-Ravanelli, qui se montre la plus dangereuse. Évidemment, l'histoire se conclut aux tirs au but, et Angelo Peruzzi détourne deux tentatives bataves pour permettre auxde remporter la seconde et jusqu'ici dernière C1 de leur histoire.Rebelote un an plus tard, cette fois-ci en demi-finales de C1. Si l'Ajax reste une référence continentale, le club commence à accuser le coup des dégâts provoqués par l’arrêt Bosman, qui provoque une fuite des talents vers les championnats italiens, allemands, anglais et français. Sans Davids, Reiziger ou encore Nwankwo Kanu, tous vendus au mercato estival 1996, les Bataves font bonne figure à domicile face à la Juve. Mais ils s'inclinent à la suite d'une action collective parfaite, initiée par Vieri et Jugović et conclue par Amoruso, puis après une frappe millimétrée de Vieri. Les Lanciers ne pourront dès lors plus que réduire le score par Litmanen, après la pause.Deux semaines plus tard, la Juve achèvera logiquement de démontrer sa supériorité, face à des Hollandais relativement impuissants. Ce soir-là, lessont notamment portés par un Zidane stellaire, auteur de deux passes décisives et d'un but galactique, où il se paie le luxe de faire bouffer le gazon à Richard Witschge et Van der Sar, avant de marquer dans la cage vide.Après 1997, les Ajacides n'ont à ce jour plus jamais atteint le dernier carré de la C1. C'est donc en phase de poules queet Bataves se retrouvent en 2004. Un match marqué par un pion absolument délicieux de Pavel Nedvěd, qui laisse Stekelenburg complètement baba sur sa ligne de but.Jusqu'à aujourd'hui, la dernière confrontation en C1 entre les deux clubs. La plus anecdotique aussi, alors que la Vieille Dame s'impose d'un petit pion, grâce à une banderille de Zalayeta, qui profite d'un excellent service de Camoranesi. Il faudra attendre février 2010 pour revoir Piémontais et Lanciers s'affronter en match officiel, en seizièmes de finale de C3, cette fois.