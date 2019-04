Tottenham Ajax Amsterdam Ligue des champions

À seulement 15 kilomètres au sud d'Amsterdam et à 10 minutes en transport de la célèbre Johan Cruijff ArenA, rien à Abcoude ne laisse deviner la proximité d'une capitale de la culture, du tourisme et du football. Tout ici, dans cette paisible bourgade de 8000 âmes, n'est que calme, verdure et douceur de vivre. Sur l’un des innombrables, mais apaisants canaux serpentant autour du village, le « Black Pearl Abcoude » trône fièrement aux côtés d’autres bateaux de plaisance, sans faire de bruit. Seul un héron majestueux vient rompre délicatement la quiétude ambiante en traversant une berge nez-à-nez avec deux retraités, à peine interloqués. À deux pas, une traditionnelle église protestante et un immense étang peuplé de canards qui incitent plus à la pratique de la prière ou de la pêche à la ligne qu’à celle du foot. Un sport qui a pourtant la part belle à Abcoude, où les 800 licenciés du club peuvent profiter à loisir des quatre terrains (deux synthéthiques, deux en gazon) brillamment entretenus. Un sport qu’a choisi 13 ans auparavant Matthijs de Ligt , gamin sans histoire devenu capitaine de l’équipe la plus sexy de la saison 2018-2019.» . S’il existe un mot pour décrire Abcoude, il suffit aussi à résumer toute la personnalité du jeune défenseur central, véritable reflet de son environnement d’origine. Quand Emile Zola affirmait au XIXe siècle qu’un individu est le produit de son hérédité et de son milieu, il aurait rêvé avoir un cobaye nommé Matthijs pour justifier sa théorie. «» , pose Winand Paulissen, président du FC Abcoude. «» . Ainsi, Wouter joue dans l’équipe U19 du club amstellodamois AFC alors que Fleur évolue dans l’équivalent de la deuxième division féminine. Une voie balisée par leur aîné, pourtant loin d’être programmé pour devenir footballeur de haut niveau. Impossible, cependant, d’échapper à la case sport avec un père tennisman et une mère hockeyeuse (sur gazon, bien sûr). Jusqu’à l’âge de 6 ans, De Ligt s’essaye aux deux. Et le ballon rond tout ça ? Inintéressant. «» , expliquait son père Frank dans une interview à Ajax Showtime Hasard géographique, les terrains de hockey sur gazon et de foot sont côte à côte à Abcoude. Voyant un jour ses amis tâter du cuir alors qu’il se rend à un entraînement de hockey, Matthijs troque sa crosse pour des crampons qu’il ne quittera plus. À moins que ce ne soit le foot qui se refuse à le lâcher ? «» , se remémore son premier entraîneur Robert van der Hoef, qui revoit encore son ancien poulain «» . En trois ans, Matthijs gravit tous les échelons des catégories jeunes jusqu’à la première. Avant de profiter d’un petit coup de pouce du destin. «» , se souvient Winand Paulissen.Un an plus tard ? Oui, car entre-temps, l’ Ajax a longtemps hésité. En cause : un léger embonpoint et une certaine lourdeur. «» , le défend Robert van der Hoef. Sauf que les surnoms qui lui furent attribués n’étaient pas des plus flatteurs. À Abcoude, c’était «» (rondouillard en français), encore utilisé affectueusement par des amis. «» , reconnaissait le joueur lui-même dans une interview à NRC . Puis, à l’ Ajax , c’était «» (grassouillet) pour certains. «» , avouait-il àEt comme le corps et l’esprit sont souvent liés, des doutes subsistaient aussi sur la capacité de ce garçon «» dixit Robert van der Hoef à s’adapter à la mentalité Ajax , ce mélange de liberté et d’arrogance positive, de confiance en soi expressive et d’audace. «» , confirme Wim Jonk , l’ancien directeur de la formation de l’ Ajax . Mais le jeune Matthijs s’adapte, bien aidé par le mélange des saveurs alors en vigueur à Abcoude. «» , affirme Winand Paulissen, le quartier de la capitale étant situé à un jet de pierre des infrastructures du club. «» .Vient un autre problème : le jeu. Car en dehors de son physique pas encore apollonien, le petit Matthijs passe du statut de taulier local à une jeune promesse lambda chez le grand Ajax . Et la voie vers le haut niveau est encore loin d'être tracée pour celui qui traîne certains défauts comme un boulet. «» , tranche Ruben Jongkind, l'autre boss de la formation des Lanciers à l'époque. «» . Principe clé de la formation des jeunes Ajacides, le développement individuel s’applique alors sur De Ligt pour lui faire subir le lifting qui fait aujourd’hui son succès. «» , poursuit Ruben Jongkind. À l’âge de 14 ans, De Ligt ne possède toujours pas les qualités requises pour évoluer milieu, mais c’est pourtant à ce poste que les formateurs persistent à le faire jouer... chez les U17 ! «» .Test positif du laboratoire Ajax Matthijs de Ligt a donc passé tous les étapes de labellisation avec succès. Grâce, aussi, à ses propres atouts. «» , souligne Wim Jonk . Mais qui pouvait imaginer cet échantillon on ne peut plus représentatif du panel devenir un prototype né pour gouverner ses semblables ? Sûrement pas Winand Paulissen et Robert van der Hoef. Tête bien faite (il est diplômé avec succès d'un établissement d'enseignement pré-universitaire), De Ligt confie lui-même n'avoir quasiment jamais mis les pieds en boîte de nuit et préfère rester allongé sur une banquette à dévorer des livres sur l'histoire de l' Ajax . «» , clament les deux hommes d’Abcoude, qui ont noté avec surprise l’épaisseur que le jeune homme a prise au cours des saisons. «» .» , affirme de son côté Wim Jonk . «» . Décrit comme «» , «» , comme un «» , De Ligt est avant tout un garant de l’institution Ajax , qui a fini par modeler son équipe à sa façon. Sur le terrain, où il montre l’exemple aux moments clés (en témoigne sa tête contre la Juventus en quarts de finale retour), où sa mentalité de vainqueur suinte de tous ses pores et où son côté dur et besogneux au duel suscite un mélange de crainte et de respect. «» , déclarait-il après avoir blessé un joueur de Benfica en phase de groupes de la Ligue des champions 2018-2019. Mais aussi en dehors, où jamais un Rouge et Blanc n’a de mot plus haut que l’autre envers ses adversaires. S’il émanait une atmosphère de respect pour le roi déchu contre le Real Madrid et la Juventus , c’est aussi parce qu’un gamin de 19 piges ne profitait pas de l’occasion pour s’en vanter. «» , déclarait-il simplement après avoir remporté cette distinction de Golden Boy en 2018. «» , souffle Robert van der Hoef. Et qui va aujourd’hui de plus en plus vite. À la vitesse de De Ligt, la vitesse de la lumière...