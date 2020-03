Ajax-AZ, le topper qui ne fait pas peur

Pour une fois, le topper de l’Eredivisie ne mettra pas aux prises l’Ajax et le PSV ce dimanche. Car cette saison, le rival n°1 des Lanciers se nomme l’AZ Alkmaar. Un club aux 25 millions d’euros de budget qui ne compte que trois points de retard sur le leader, avant le déplacement à la Johan Cruijff Arena. Mais si cette affiche fleure bon la quintessence du foot néerlandais sur le papier entre deux formations assez voisines dans le jeu (offensif), la forme actuelle des deux écuries laisse plutôt présager un choc au rabais. Pas une bonne nouvelle pour une Eredivisie sur la pente descendante, et qui a plus que jamais besoin de locomotives en bonne santé.

Irrésistibles de A à Z

Alkmaar en a marre

Par Douglas de Graaf

La saison dernière, l’Ajax et l’AZ étaient séparés par un gouffre : 28 points départageaient le champion et le quatrième d’Eredivisie. Aujourd’hui, trois seulement les séparent. Et zéro, ce dimanche ? Moribond en terres orange (trois défaites consécutives à l’extérieur) et sinistré en Europe ( froidement éliminé de la C3 par Getafe, ce jeudi) , l’Ajax ne peut absolument pas se permettre l’humiliation de laisser l’AZ faire copain-copain. Sous peine de basculer pour de bon dans une «» qu’Erik ten Hag a lui-même reconnue, le week-end dernier.Un état de fait qui doit autant aux déboires des Lanciers cette saison qu’à l'exercice bluffant des(littéralement, les Têtes de fromage). Grand habitué des places 3 et 4, l’AZ s’offre un joli frisson en 2019-2020 grâce à une combinaison de facteurs favorables. Un jeu offensif flamboyant, un entraîneur (Arne Slot) réputé pour son management centré sur le collectif, un crack sous-coté au milieu (Fredrik Midtsjø), l’immense Ron Vlaar et le gardien-araignée Marco Bizot pour garder la boutique derrière... Sans compter une génération exceptionnelle de talents qui se sont donné le mot pour exploser en même temps.Meilleure défense du championnat (17 pions encaissés, contre vingt pour l’Ajax) et troisième plus prolifique attaque, le club du Nord-Ouest réunit la prouesse de le faire avec une moyenne d’âge délicieusement basse et un quota de titulaires formés au club jubilatoirement élevé. Titulaires indiscutables au point de constituer déjà les tauliers de l’effectif, l'attaquant racé Myron Boadu (19 ans), le délicat ailier Calvin Stengs (21 ans), le protée Teun Koopmeiners (22 ans) et l’insaisissable latéral Owen Wijndal (vingt ans) débarquent tous du centre de formation local. Les deux premiers - respectivement treize et dix réalisations, cette saison - se sont même offert leur première sélection avec les Pays-Bas lors du même match, en novembre dernier.Sauf qu’en 2020, l’Alkmaar Zaanstreek tire la langue. Les pensionnaires de l'AFAS Stadion restent sur trois défaites en cinq matchs, se faisant éliminer de la coupe nationale (par une D2) et de la Ligue Europa (par le LASK) , tandis que le succès et le manque de fraîcheur physique semblent être un peu montés à la tête de Stengs, Boadu et consorts. Le décalage devrait donc être conséquent entre la valeur intrinsèque des 22 acteurs de cet Ajax-AZ et leur niveau du moment. Dommage, terriblement dommage tant ce clash promettait d’être passionnant. Et pas seulement pour les cascades d’occasions attendues.Traîné dans la boue par les supporters de l’intégralité des autres équipes du pays, l’Ajax bénéficie d’un traitement un poil moins virulent du côté d’Alkmaar. Parce que les deux clubs ne sont distants que de quarante kilomètres, et partagent la même province (la Hollande du Nord). Parce que cette relative proximité a sûrement influencé l’AZ dans sa manière de jouer et concevoir le club, l’encombrant voisin se transformant en attractif modèle de gestion. Parce qu’enfin, les deux clubs vont jusqu’à partager les mêmes couleurs (le rouge et blanc). Et qui de mieux que Dani de Wit, parti trouver refuge à l’AZ après avoir été formé à l’Ajax (sans réussir à s’y imposer), pour le dire ? «, a ainsi déclaré le milieu offensif, pour la chaîne FC Afkicken.» Avec une différence de taille, tout de même : l’AZ et ses 25 millions d’euros de budget n’ont pas assez de sang bleu pour jouer dans la même cour que l’Ajax. Mais n’est-ce pas ce même club qui a démontré la saison dernière en C1 qu’avec du culot, des jeunes formés à très bonne école et beaucoup d’audace, tout était possible ?