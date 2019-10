Ajaccio s'offre Sochaux, Caen assomme Paris

Vainqueur à Sochaux (0-2), l'AC Ajaccio fait la grosse affaire de ce vendredi soir puisque les joueurs d'Olivier Pantaloni grimpent provisoirement sur le podium. Dans le même temps, Guingamp a perdu contre Clermont (1-2), Caen a martyrisé le Paris FC (4-2) et Le Mans a vaincu Niort (1-0). Enfin, Grenoble s'est offert Auxerre (1-0) quand Nancy et Lens se sont neutralisés (0-0).





Deux seules équipes à avoir remporter un seul match de Ligue 2 cette saison, Orléans et Châteauroux avaient à coeur de sortir vainqueur de ce duel de la. Attentistes dans le couloir droit, les Berrichons sont les premiers à craquer à la suite d'une tête d'Aurélien Scheidler, qui saute plus haut que tout le monde. Incapable de faire leface à une Berrichonne compacte et suffisamment pragmatique pour créer du danger, les Orléanais finissent par concéder l'égalisation. L'oeuvre de Yannick M’Boné, capitaine courage de Nicolas Usaï et qui marque son tout premier but cette saison. Avec ce quatrième but depuis le début du championnat, Châteauroux obtient son cinquième match nul de la saison et reste 19au classement. Pas mieux pour Orléans, qui stagne dangeureusement aux abords de la zone rouge.comme le nombre de matchs nuls sur le banc castelroussin pour Nicolas Usaï.Dans ce duel de promus, arriver en retard n'était pas un problème puisque la rencontre a démarré avec une demi-heure de décalage. La faute à des bouchons sur le périphérique toulousain. Les joueurs de Rodez ont donc dû attendre leurs adversaires et ils ont bien fait car ils ont réussi à empocher leur cinquième victoire de la saison. Et comme souvent depuis le début de cet exercice, c'est l'homme providentiel de Rodez qui se met dans la lumière, Ugo Bonnet. Dominateur dans cette rencontre, Rodez doit attendre la toute fin de match pour se mettre à l'abris, grâce à l'inusable Pape Sané. Une vitoire qui conforte l'excellent début de saison des hommes de Laurent Peyrelade.comme le nombre de pions inscrits par Rodez depuis le début de saison.Désireux de remporter coûte que coûte ce duel du haut du classement, les Sochaliens commencent pied au planchet. Dès la 9minute, ils obtiennent un penalty, le quatrième concédé par les Corses, depuis le début de saison. C'est l'ancien des Girondins de Bordeaux, Thomas Touré, qui s'y colle. Et qui se casse les dents sur Benjamin Leroy, ce dernier réussissant même une double parade magnifique après avoir repoussé le penalty. Dominatrice dans le jeu, l'équipe d'Olivier Pantaloni prend finalement les devants sur corner avant la pause, grâce à sa pépite Matteo Tramoni. Un but qui fait mal pour l'équipe d'Omar Daf même si ce dernier essaye d'insuffler rapidement du sang neuf avec l'entrée de Victor Glaentzlin après la pause. Mais toujours dominés, les Sochaliens concèdent un penalty stupide que Cyrille Bayala transforme les yeux fermés. Un second but ô combien important puisque cette victoire permet aux insulaires de doubler Sochaux et de monter provisoirement sur le podium de Ligue 2.comme le nombre d'années de contrat qui lient Tramoni à l'ACA.En forme depuis leur large victoire contre Le Mans FC fin septembre, les Guingamps souhaitaient continuer leur montée en puissance sous les ordres de Sylvain Didot. Mais dès l'entame, l'avantage est aux Clermontois, qui monopolisent le ballon et mettent vite en difficulté la défense bretonne. Cette dernière craque à la suite d'une frappe bien maladroitement repoussée par Marc-Aurel Caillard, dans les pieds de Jason Berthomier, qui ne se fait pas prier pour donner l'avantage aux Auvergnats. La tête dans le sac, les joueurs de Sylvain Didot craque moins de dix minutes plus tard, sur une nouvelle erreur individuelle, celle de Loïc Palun, la tête dans le guidon au moment de relancer et de filer le cuir à Adrian Grbic, qui finit le travail. Le plus dur est alors déjà fait pour la troupe de Pascal Gastien, qui gère tranquillement son score malgré un but de Nolan Roux dans le temps additionnel de la rencontre. Après une série de trois matchs sans victoire, Clermont se rassure enfin avec ces trois points mérités.comme le nombre de tirs tentés par Clermont.Incapable de gagner depuis le 30 août dernier et la victoire sur la pelouse d'Orléans, Niort se devait de prendre des points sur la pelouse de la lanterne rouge mancelle. Fort logiquement, le premier acte est serré, calme voire plat. Les deux équipes préfèrent se regarder mais la deuxième mi-temps n'est pas faite pour ça puisqu'elle permet de faire officiellement connaissance avec le frère de Gueïdo Fofana, Guessouma Fofana, prêté au Mans FC début septembre par l'En Avant Guingamp. Le milieu de terrain de 26 ans profite d'une boulette de Saturnin Allagbé pour marquer son premier but au MMArena et lui offrir les trois points qu'il rêvait tant. Avec trois points dans la besace, l'équipe de Richard Déziré double le Paris FC et Châteauroux, ce qui lui permet d'être à la place du futur barragiste.comme le nombre de buts inscrits par les Manceaux en Ligue 2 cette saison.Fort d'une série de cinq matchs sans défaite, les Sang et Or avaient pour objectif d'atomiser les Nancéens ce vendredi soir. Et pour cela, rien de mieux que de vite asseoir sa supériorité. Problème, les blessures de Jonathant Granit et de Yannick Cahuzac laissent pantois les joueurs de Philippe Montanier. Qui sont malgré tout à deux doigts d'ouvrir la marque sur une tête de l'hyperactif Simon Banza. Après ça, les Lensoins laissent le ballon aux joueurs de Jean-Louis Garcia, qui vont devenir maîtres de la rencontre. Malgré plus de 20 tirs tentés, ils ne parviennent quand même pas à tromper Jean-Louis Leca et à arracher trois points qui auraient pu leur faire le plus grand bien. Eux, les Lensois s'en contenteront puisqu'ils restent provisoirement 2au classement, toujours derrière Lorient. Pourtant, ils ont concédé leur deuxième match nul et vierge de la semaine.comme le nombre de tirs cadrés par Nancy.Voilà le match fou de ce vendredi soir. Une histoire de précocité, de penalty et de buts en pagaille. Tout commence à la demi-heure de jeu, quand l'équipe de Pascal Dupraz prend l'avantage sur sa deuxième frappe cadrée de la rencontre, l'oeuvre du jeune italo-américain Nicholas Gioacchini, son premier but en Ligue 2 pour son premier match. Tout s'accélère au retour de la mi-temps, avec l'égalisation express de Romain Armand, sur penalty. Les auraient sans doute plongé sous l'ère Rui Almeida, les Caennais relèvent la tête et repartent au combat. C'est l'ancien strasbourgeois Anthony Gonçalves qui lance la révolte à l'heure de jeu, avant que Jessy Pi ne fasse le break sur un penalty inscrit en deux temps. Romain Armand réduit la marque pour les Parisiens dans la foulée mais Baïssama Sankoh réduit leur espoir à néant en inscrivant un quatrième but sur penalty. Un but qui fait du bien aux Caennais puisqu'ils remportent là leur seconde victoire de la saison seulement. Dupraz va pouvoir gloser.comme l'âge du buteur Nicholas Gioacchini.Invaincus depuis six matchs, les Grenoblois se déplaçaient en Bourgogne avec la ferme intention de faire vaciller l'équipe de Jean-Marc Furlan. Et il n'aura fallu que 17 minutes pour que leur souhait se réalise. Un laps de temps largement suffisant pour que Moussa Djitté profite d'une bévue de Mathieu Michel pour ouvrire le score et inscrire son cinquième but de la saison en Ligue 2. Dans la foulée, l'attaquant sénégalais continue de peser sur la défense auxerroise. Mais au retour de la pause, ce sont bien les Bourguignons qui prennent le jeu en main, sans réussir à véritablement inquiéter Brice Maubleu. Finalement, à un quart d'heure de la fin, le prometteur Mickaël Barreto voit rouge et laisse ses coéquipiers s'incliner à 10 contre 11. Avec sa victoire et sa 6place au classement, Grenoble peut croire à l'élite.comme le nombre de fautes commises par les Grenoblois.