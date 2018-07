Ajaccio-Le Havre : le match le plus long

C’était le feuilleton de la fin de saison dernière, inévitablement mis en sourdine par la Coupe du monde. Pourtant le dossier Ajaccio-Le Havre n’est pas encore refermé et peut encore s’épaissir à l’heure où la Ligue 2 s’apprête à redémarrer. Et si on passait à autre chose ?

Le souffle de l'explosion

« De la gnognote »

Par Mathieu Rollinger

* Alain Orsoni fait référence à l'envahissement de terrain au Stade des Alpes de Grenoble le 11 mai, aux pétards et fumigènes envoyés par les supporters sochaliens un soir de défaite à Bonal contre Lorient, et enfin à l'envahissement de terrain des supporters havrais après le match contre QRM.

, confiait le coach havrais Oswald Tanchot goal.com avant de reprendre la saison.» Aussi porteur d’espoir soit-il, le premier semestre de 2018 a laissé finalement beaucoup d’amertume dans les bouches havraises.Entre la disparition de Samba Diop le 7 avril et une finale dedisputée et perdue dans des conditions rocambolesques à Ajaccio, c’est peu dire que les Ciels et Marines ont dû affronter plusieurs tempêtes. Mais pour le technicien normand, «» .Pourtant, plus de deux mois après le dramaturgique Ajaccio-Le Havre, censé désigner le candidat de Ligue 2 présenté face à un Toulouse barragiste de Ligue 1, le dossier n’est toujours pas scellé. Ce match perdu au bout des penaltys, d’abord reporté à cause de l’attaque violente du bus havrais aux abords du stade François-Coty puis disputé dans des conditions de bagarre de fête foraine, ne sera pas rejoué, malgré les recours du président Vincent Volpe. Ajaccio a pu affronter le Téfécé, l’aller se jouant sur terrain neutre et à huis clos à Montpellier, et rater l’accession. Mais l’affaire était alors loin de toucher à son terme.Le 20 juin, un mois après les faits et en pleine Coupe du monde, la commission supérieure d’appel de la Ligue de discipline reconnaissait des «» qui ont «» . Le verdict : deux matchs à huis clos dont un délocalisé (déjà purgé face à Toulouse). Loin de satisfaire le HAC, dont le président Vincent Volpe regrette «» et le méli-mélo administratif qui en découle. Depuis, le club doyen a répliqué en déposant un recours au CNOSF pour, dans un premier temps, remporter le match sur tapis vert, puis obtenir des compensations financières et des sanctions plus lourdes à l'encontre des Corses.Sur l’île, on fait le dos rond et cette histoire reste forcément au centre de beaucoup d’attentions. Face à une assemblée de supporters, l’ancien dirigeant ajaccien Alain Orsoni ne mâchait pas ses mots. «, ruminait-il cette semaine dans des propos relayés parUne manière de se dédouaner de la même manière que dans une lettre envoyée en juin aux autres présidents de club : «» Pour ce qui est du match de ce vendredi, Troyes se déplacera dans un stade vide, alors que le dernier match à s’y être déroulé n’a pas encore livré son épilogue, que ça soit dans les têtes ou dans les actes. Et rien ne dit que les esprits soient complètement apaisés lorsque le HAC retrouvera François-Coty le 19 octobre…