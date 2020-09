Ajaccio lance sa saison contre Dunkerque

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Avinel, Diallo, Lecoeuche - Barreto (Mattoir, 84e), Coutadeur, Laci (Keita, 16e), Nouri (Elisor, 58e) - Courtet, El Idrissy (Huard, 58e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Dunkerque (3-4-3) : Maraval - Cissé, Thiam, Ba - Bosca (Pierre, 62e), Bruneel (Romil, 75e), Kerrouche, Sy - Kebbal (Goteni, 75e), Tchokounté, Vialla (Ketkeophomphone, 64e). Entraîneur : : Fabien Mercadal.

Un grand écart et un grand départ.Il aura fallu attendre la visite de Dunkerque pour l'un des déplacements les plus longs de l'Hexagone pour voir l'AC Ajaccio lancer sa saison. À la maison, l'équipe corse a mis trois points dans la besace en s'imposant difficilement contre le promu nordiste (1-0), à l'occasion d'un match en retard comptant pour la 3journée de Ligue 2. Un petit soulagement pour la bande de Pantaloni, qui laisse sa place de lanterne rouge à Pau pour se coller à Châteauroux et Nancy en matière de points (4). Un succès plutôt logique pour les locaux, qui auront globalement dominé la partie.Si Kebbal fracasse la barre de Leroy en première période, ce sont bien les Ajacciens qui se montrent les plus entreprenants au stade François-Coty, à l'image des tentatives de Courtet et Barreto. Ce dernier oblige d'ailleurs Maraval à la parade sur un coup franc bien placé à l'heure de jeu, avant que Kerrouche ne soit contraint à laisser les Dunkerquois à dix après avoir écopé d'un second carton jaune (60). Coup dur pour les gars de Mercadal, qui craquent une deuxième fois dix minutes plus tard quand Thiam fauche Courtet dans la surface. Résultat, Barreto ne se gêne pas pour transformer l'offrande et inscrire l'unique but de la rencontre, Courtet loupant son penalty au bout du temps additionnel. Une petite victoire, et un nouveau coup d'arrêt pour Dunkerque, qui concède un deuxième revers d'affilée après un bon début de saison.Bon retour à la maison.