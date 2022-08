Ajaccio et Lens restent muets

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Alphonse, Gonzalez (Avinel, 85e), Mayembo, Diallo – Bayala (Nouri, 66e), Marchetti, Mangani (Laci, 85e), Barreto (Cimigniani, 66e) - El Idrissy, Moussiti-Oko (Spanaduna, 66e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski (Cabot, 76e), Fofana, Abdul Samed, Machado (Haïdara, 85e)- Sotoca, Pereira Da Costa (Saïd, 76e) – Openda (Ganago, 76e). Entraîneur : Franck Haise.

La quête corse du maintien a commencé avec un premier point en Ligue 1.C’était le grand retour de la Ligue 1 à François-Coty, habitué à l'échelon du dessous depuis un Ajaccio-Reims du 10 mai 2014. Si Lens a marqué au moins deux buts lors de ses cinq derniers matchs en championnat, les hommes de Franck Haise n'ont pas trouvé la solution pour tromper Benjamin Leroy, la défense ajaccienne remportant son duel sous le cagnard de l'Île de Beauté. En première période, Corses et Artésiens n’avaient pas encore digéré le déjeuner dominical. Seule tentative d’Ajaccio, la reprise au second poteau d’Alphonse est passée largement à côté (27). Pereira da Costa (14), d’une frappe hors-cadre, et Frankowski (29), sur une reprise contrée, ont été les seuls à essayer d’inquiéter Leroy. Le gardien de l’ACA a même eu le temps de jardiner en remettant les mottes de terre d’une pelouse abimée.Au retour des vestiaires, la rencontre a semblé s’emballer. Sur une remise de Fofana, Frankowski a obligé Leroy à se détendre sur sa gauche (49) et El Idrissy, lancé en profondeur par Bayella, a buté sur un Samba bien sorti (51). Si les Lensois ont posé le pied sur le ballon, ils n’ont pas plus inquiété le portier adverse. Lancé en profondeur, Openda a vu Leroy dévier sa frappe (67). Rien d’autre à signaler, la rencontre s’est achevée sur un score nul et vierge. Après sa défaite inaugurale à Lyon , Ajaccio a glané son premier point, Lens son quatrième . Les visiteurs sont provisoirement cinquièmes de la Ligue 1, les locaux se contentent de la 15place.Allez, maintenant tous à la plage pour se rafraîchir !

LB