Ajaccio et Auxerre se neutralisent, Paris n'en profite pas

Quatre rencontres en retard, plusieurs candidats aux premiers rôles sur le pont et au final... personne qui ne réalise la belle opération dans le haut du classement. Un point pour tout le monde, pas de jaloux. Un peu plus bas, Nîmes et Niort ont gagné et gardent un petit espoir de s'inviter dans la course.

La rechute pour Malherbe. Tombeur d'Ajaccio en début de semaine, Caen peine toujours à enchaîner cette saison, et c'est Niort qui en a profité. Des Chamois parfaitement lancés par un magnifique coup de casque de Sissoko, avant de voir les locaux passer la seconde pour essayer de revenir. Gonçalves s'essaie au corner direct, mais les opportunités restent rares pour des Normands qui accumulent les coups de pied de coin. Et sombrent dès l'entame de la seconde période sur une grossière erreur défensive qui offre le doublé à Sissoko, qui fait rayonner de grands sourires sur les visages niortais. Oniangué et les Caennais ont beau faire le forcing, impossible pour eux de recoller au score et Court extériorise sa frustration d'un vilain tacle qui lui vaut un rouge logique.Une rencontre avec beaucoup d'enjeu, aux deux extrémités du tableau. Sans grande surprise, ce sont les Franciliens qui prennent peu à peu les choses en main sur la pelouse de l'avant-dernier. Vachoux réalise un bel arrêt devant Guilavogui et Dunkerque souffre, même si les Nordistes tiennent bon jusqu'à la pause. Les hommes de Thierry Laurey font enfin la différence dès le retour des vestiaires grâce à leur recrue hivernale Iglesias, parfaitement servi en retrait par Guilavogui. Dos au mur, Dunkerque se rue à l'attaque : Dudouit force Demarconnay à la parade, Brahimi manque le cadre et finalement Tchokounté profite d'un penalty après un accrochage pour ramener son équipe. Dans la foulée, Vachoux s'interpose encore avant de voir ses coéquipiers pousser sans réussite. Paris laisse filer l'opportunité de grimper sur le podium.Le choc de la soirée entre deux prétendants à la montée. Et finalement le seul match sans but. Auxerre répond à la bonne entame d'Ajaccio en montant peu à peu en puissance. Mais le premier tournant de la rencontre est du côté des Corses : lancé à la limite du hors-jeu, Arconte est fauché dans la surface par Léon, qui se rattrape en repoussant du pied le penalty de Courtet. Les deux équipes se craignent et ne se découvrent guère, même si les locaux trouvent le poteau au cœur de la seconde période par le biais d'Arconte, encore. Deux minutes plus tard, Marchetti écoppe lui d'un second jaune après une belle semelle sur Autret. Insuffisant pour permettre à l'AJA de frapper un grand coup, malgré notamment une belle tentative de Sakhi. Ajaccio reste deuxième, Auxerre est cinquième avant d'affronter le Paris FC, dans quatre jours.Trois semaines sans jouer, et pourtant Nîmes réussit une entame pleine balle. Très légèrement déséquilibré dans la surface, Fomba obtient le penalty de l'ouverture du score pour Benrahou. Quelques instants plus tard, ce dernier réalise l'exploit en pleine surface. Détournée par Chevalier, sa frappe revient sur Ponceau, tout heureux de doubler la mise. Et si Valenciennes essaie de réagir, ce sont bien les Crocos qui passent tout proche du troisième but, mais Delpech, seul devant le but, heurte le poteau juste avant la pause. La seconde période est ensuite placée sous le signe de la révolte pour Valenciennes, en position de barragiste. En difficulté pour se créer des situations dans le jeu, les Nordistes profitent d'un penalty concédé bêtement par Martinez pour réduire la marque par l'intermédiaire de Cuffaut. Mais malgré une fin de match à leur avantage, Gaëtan Robail et ses copains ne reviendront pas.