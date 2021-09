Ajaccio enchaîne, Dijon se rassure et Nancy s'enfonce dans la crise

En battant Rodez à l'extérieur (0-2), l'AC Ajaccio confirme qu'il faudra compter sur lui et reste dans le wagon du TFC et de Sochaux en haut de tableau. En bas, Dijon a disposé de Dunkerque sur le même score dans le match de la peur, tandis que Nancy, tenu en échec par Le Havre (1-1), est toujours lanterne rouge de Ligue 2.

Plus tôt dans l'après-midi...

Nancy pensait qu'une soirée à Marcel-Picot allait enfin tourner à son avantage quand le meilleur buteur de National l'an passé , Andrew Jung, ouvre le score sur penalty au retour des vestiaires. Mais voilà, sept minutes plus tard à peine, le Juninho du HAC, Quentin Cornette, expédie un splendide coup franc qui glace le sang de Nathan Trott. Toujours pas de succès pour l'ASNL cette saison qui s'enfonce dans la crise et qui, sans surprise, est lanterne rouge de l'antichambre de l'élite.Dans le match de la peur, c'est Dijon qui a pris une bouffée d'oxygène en disposant de Dunkerque à Gaston-Gérard. Un deuxième succès pour les Dijonnais qui s'est matérialisé en seconde période grâce à un but en solitaire (ou presque) de Mickaël Le Bihan d'abord, puis grâce à un coup de tête de l'entrant Senou Coulibaly sur une galette de Yacine Benzia. Avec Nancy, Dunkerque est donc la seule équipe à n'avoir toujours pas gagné en Ligue 2 cette saison.Il y a sept ans, Bilal Boutobba faisait ses débuts en Ligue 1 avec l'OM. Sept ans plus tard, le gamin de la cité phocéenne a fait du chemin et a surtout permis ce samedi soir à Niort de terrasser Guingamp. À lui seul, Boutobba a inscrit un précieux doublé qui lui permet de cumuler trois buts et autant de passes décisives depuis le coup d'envoi de la saison 2021-2022. Bilal Hassani a peut-être mis le feu vendredi soir sur TF1, mais le samedi, c'est Bilal Boutobba qui régale.Bastia y a cru, mais finalement, Bastia est encore déçu. Jusqu'au temps additionnel et un penalty concédé par Stéphane Quimper pour un ciseau involontaire qui termine sa course dans la tête d'un joueur caennais, le SCB tenait enfin sa première victoire de la saison à domicile. Sur un délicieux ballon aérien de Sébastien Salles-Lamonge, c'est le buteur Benjamin Santelli qui claque une tête de toute beauté qui lobe Rémy Riou. Oui, mais voilà, à force de ne pas faire le break, Bastia va le payer cher. Car Alexandre Mendy, auteur de son sixième but de la saison, ne tremble pas à onze mètres pour permettre à l'équipe de Stéphane Moulin de ramener un point inespéré de Corse. Dur, dur.L'ACA continue son petit bonhomme de chemin et s'accroche à la deuxième place du championnat après un succès à Rodez (2-0). C'est Bevic Moussiti-Oko qui n'a mis que trois minutes pour débloquer la partie. Mais l'international congolais ne s'est pas arrêté en si bon chemin : c'est lui qui est à l'origine du second but ajaccien sur un centre repris de la tête par Riad Nouri. Troisième succès de rang pour Ajaccio, alors que le derby corse arrive dans une semaine. Miam.Sur la pelouse de Quevilly-Rouen, Auxerre fait la mauvaise opération de la soirée dans le haut du tableau. L'équipe de Jean-Marc Furlan n'a jamais trouvé la clef et a même perdu son capitaine Birama Touré pour un mauvais geste. Bref, une soirée à oublier pour l'AJA et ses fans.Il n'est pas faux de dire que Pau voyait grand au moment où, à la suite d'un superbe travail de Romain Armand, Ebenezer Assifuah-Inkoom ouvre le score pour l'équipe de Didier Tholot. Oui, mais voilà, même si tout sourit ou presque depuis le début de saison au Pau FC, Valenciennes n'a pas fait 1000 bornes pour souffrir. C'est pourquoi l'international malien Sambou Yatabaré remet les pendules à l'heure sept minutes plus tard et offre, sans le savoir à ce moment-là, un premier point depuis mi-août pour VA.Après avoir calé face à Caen et coulé à Grenoble, le NO a une nouvelle fois dû se résoudre à concéder le nul face à Amiens (3-3) aux Costières. C'est l'inévitable Yassine Benrahou, déjà quatre buts et cinq passes décisives cette saison, qui a pourtant parfaitement lancé les Crocos, avant que Théo Sainte-Luce ne voie sa frappe contrée terminer dans les filets du pauvre Régis Gurtner. Au retour des vestiaires, Aliou Badji réduit l'écart à la suite d'un déboulé de Kader Bamba et redonne de l'espoir à l'Amiens SC. Problème : à la suite d'une belle inspiration de Benrahou, Patrick Burner centre fort sur Moussa Koné qui redonne deux buts d'avance à un quart d'heure du terme. Mais les Picards n'abdiquent pas, et Matthéo Xantippe fait douter Nîmes à l'orée du temps additionnel, avant qu'au bout de la nuit, Tolu n'arrache un point précieux.