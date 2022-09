Ajaccio décolle enfin à Brest

Brest (5-3-2) : Bizot - Fadiga (Duverne, 33e), Dari, Chardonnet, Brassier, Belkebla - Lees-Melou (Magnetti, 69e), Camara (Cardona, 54e), Pereira Lage (Del Castillo, 69e) - Honorat, Slimani (Mounié, 69e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy (Quilichini, 9e) - Alphonse, Gonzalez (Vidal, 55e), Avinel, Diallo - Bayala (Nouri, 59e), Coutadeur, Marchetti, Cimignani - Touzghar (El Idrissy, 59e), Hamouma (Mangani, 75e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

RB

Au bout de la douleur, un petit bonheur.Bon dernier avec un seul point au classement, l’AC Ajaccio était toujours, avant cette huitième journée, en quête de sa première victoire de l’exercice 2022-23. Le promu corse l’a obtenue ce dimanche après-midi, au terme d’un match houleux et très heurté à Brest (0-1). D’une grande pauvreté footballistique, la première période a ainsi été émaillée de deux chocs glaçants. Sur le premier, Benjamin Leroy s’est pris en pleine tête le genou de son coéquipier Oumar Gonzalez. Resté de longues minutes au sol, le meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière a été évacué sur civière afin de subir un protocole commotion, cédant sa place au novice Ghjuvanni Quilichini (9). Quelques minutes plus tard, Ismaël Diallo a violemment heurté Noah Fadiga au visage (28). Le Corse a miraculeusement échappé au rouge, tandis que le Breton cédait sa place et filait à l’hôpital.On avoue volontiers avoir eu du mal à cerner le plan des Finistériens, qui pouvaient profiter de la réception d’une formation en difficulté pour retrouver des repères et de la confiance. Sauf que les hommes de Michel Der Zakarian n’ont jamais su accélérer le rythme et prendre de vitesse de valeureux acéistes. Ces derniers se sont d’abord appliqués à bien défendre, avec beaucoup de répondant dans l’impact physique. Et ils ont réussi à être efficaces sur l’une de leurs rares incursions dans la surface des locaux. Riad Nouri a centré depuis le côté droit, Romain Hamouma a fermé au second poteau et poussé le ballon au fond des filets. Malgré un sursaut tardif, les Brestois ne s’en sont pas remis.Au classement, l’ACA reste lanterne rouge mais n’a plus qu’un point de retard sur le SB29 (19), qui risque d’avoir mal à la tête pendant la trêve.