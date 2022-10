Ajaccio cueille un OM aux fraises

Marseille (3-4-2-1) : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi, Tavares, Kaboré (Dieng, 77e) - Rongier, Gueye (Veretout, 46e)- Gerson (Suárez, 56e), Payet (Ünder, 57e), Sánchez (Harit, 56e). Entraîneur : Igor Tudor.



AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Avinel, Gonzalez (Vidal, 89e), Koné (Diallo, 60e) -, Coutadeur, Marchetti (Mangani, 89e), Bayala (Alphonse, 74e), Nouri - Moussiti-Oko (Bouté Kouamé, 74e), El Idrissy. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

pour l'OM // Moussiti-Oko (25) & Balerdi (47, CSC) pour l'ACARetour sur terre brutale pour la planète Marseille.Quelques jours après leur première victoire européenne de la saison, les Marseillais se sont pris les pieds dans le tapis en Ligue 1. L'OM avait pourtant, sur le papier, toutes les chances de bien finir sa semaine en recevant Ajaccio, lanterne rouge de Ligue 1. D'autant plus que le sort a bien fait les choses, en offrant un penalty dès le premier quart d'heure aux Phocéens. Titulaire aux côtés de Gerson ce samedi, Dimitri Payet s'est saisi du ballon pour aller chercher son centième but en Ligue 1. Marseille semblait parti pour une après-midi tranquille, avant que les choses ne se corsent sérieusement. Avec le recul, ce penalty précoce n'a peut-être pas été une bonne chose pour l'OM, qui s'est retrouvé en tête sans avoir à forcer son talent. Et donc à augmenter l'intensité. Pas franchement inquiétés par des Olympiens amorphes, les Ajacciens ont donc peu à peu pris confiance.Loin de se méfier, les Marseillais ont laissé venir. Trop. Moussiti-Oko a enrhumé Mbemba à l'entrée de la surface avant de frapper en bout de course, et de tromper Ruben Blanco. L'OM voyait sa suffisance sanctionnée, face à des Corses volontaires, appliqués et rigoureux. Mais les Olympiens ont aussi fait preuve de malchance au retour des vestiaires, quand Balerdi a dévié un centre dans le petit filet de Blanco. Le plus grave pour l'OM, ce n'est finalement pas d'avoir perdu, mais de s'être montré incapable de la moindre réaction, malgré la belle entrée d'Harit. Battus pour la première fois de la saison, les Marseillais vont devoir vite se relever à l'aube d'un enchaînement de chocs dantesques, qui débute mercredi, sur la pelouse du Sporting.