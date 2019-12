Ajaccio craque face à l'ESTAC

ESTAC (5-3-2) : Gallon - El Hajam, Giraudon, Kouyaté, Salmier, Souaré - Raveloson (Tchimbembe, 70e), Barthelme (Sacko, 83e), Tardieu - Bedia, Ba (Chambost, 90e +1). Entraîneur : Laurent Batlles.



ACA (4-2-3-1) : Leroy - Diallo, Choplin, Avinel, Huard - Coutadeur, Laci, Bayala, Cavalli (Courtet, 69e), Tramoni (Flips, 59e) - Cuypers (Tramoni, 81e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Coup d'arrêt.Pas défait en championnat depuis la fin du mois d'août, l'AC Ajaccio vient d'enchaîner deux revers consécutifs. Après Lens, les Corses sont tombés au Stade de l'Aube et manquent de dépasser l'ESTAC, qui renforce sa troisième place grâce à un penalty tardif transformé par Florian Tardieu.Kiki Kouyaté n'est pas seulement un blase absolu. C'est aussi celui d'une tête bien faite, celle qui, décroisée, trompe Benjamin Leroy dans le temps additionnel de la première période et écœure des Ajacciens dominants sur le papier et qui n'entendent pas repartir de leur escapade troyenne en ayant encaissé une leçon de réalisme. La preuve, dès le retour des vestiaires, Leroy empêche Kouyaté de copier-coller son cinquième but de la saison, mais cela ne suffit pas pour calmer les ardeurs troyennes qui multiplient les attaques vers la cage corse. Fort heureusement, l'ACA possède un buteur décisif et il se nomme Gaëtan Courtet. Profitant d'une remise du biceps de Bayala dans la surface, l'ancien Auxerrois n'a pas le temps de se poser de questions et reprend directement du gauche pour inscrire son sixième pion et confirmer son statut de meilleur marqueur acéiste. Hélas, alors que les Corses auraient finalement pu se satisfaire du point du nul, Cédric Avinel retient Kouyaté (décidément dans tous les bons coups) par le maillot et offre un penalty à l'ESTAC à une minute de la fin du temps réglementaire. L'occasion rêvée pour Florian Tardieu de coller une grosse patate à Leroy et d'offrir un quatrième succès de rang aux Aubois qui passeront l'hiver sur la troisième marche du podium, à cinq points de leur adversaire du jour et surtout, à deux points du leader lensois.