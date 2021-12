Ajaccio champion d'automne, Toulouse et Paris suivent, le HAC plie Auxerre

Vainqueur sur la plus petite des marges, Ajaccio conserve sa première place. Derrière, Toulouse, Paris et Le Havre on gagné. En bas du tableau, Nancy est gravement malade alors que Dunkerque est également en difficulté.

Il n'aura fallu que trois minutes au TFC pour lancer de la meilleure des manières ces retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées il y a trois jours en Coupe de France. Une tête de Nicolaisen pour ouvrir le score, avant de voir Bratveit briller pour sortir la tentative de Desler. Malgré un face à face gâché par Koné, Toulouse maîtrise son sujet, mais si l'habituel si létal Rhys Healey manque cruellement de réussite. Il ne faut toutefois pas laisser trop d'opportunités à l'Anglais, qui se charge de faire le break à l'heure de jeu. Première victoire à l'extérieur depuis fin septembre pour les Violets, malgré la réduction du score de Cubas, auteur d'une magnifique frappe sous la barre.Nouveau duel au sommet pour Le Havre, battu sur sa pelouse par Ajaccio il y a dix jours. Sauf que cette fois, les Hacmen sont allés l'emporter à l'Abbé Deschamps face à une équipe de l'AJ Auxerre qui réalise la mauvaise opération dans le haut du tableau. Boura profite d'une faute de main de Léon pour ouvrir le score, avant que Charbonnier n'égalise après une belle action. En échec face au poteau quelque minutes auparavant, Alioui permet aux siens de repasser devant avant la pause. En contre, Boutaïb met son équipe à l'abri, malgré l’expulsion de Boura et la réduction du score tardive de Charbonnier, qui finira aussi avec un rouge.Dans ce derby normand, Malherbe a longtemps pensé réussir à enchaîner un deuxième succès consécutif, avant de totalement craquer dans le temps additionnel. Des visiteurs qui concrétisent leur domination en ouvrant le score grâce à une tête d'Oniangué sur corner. Déjà buteur face à Guingamp, Nuno Da Costa trouve une nouvelle fois la faille dès la reprise après la pause, sur une merveille de ballon par-dessus dans la surface. Mais Padovani de près puis Sidibé offrent à QRM un point totalement inespéré.Guingamp s'offre une petite bouffée d'oxygène avant les fêtes face à une formation de Dunkerque plus que jamais relégable. Malgré plusieurs opportunités dont un poteau de Merghem sur coup-franc, il faut attendre la seconde période pour voir les Bretons décanter les choses en quelques minutes. Pierrot profite d'abord d'un numéro de Merghem pour ouvrir le score, avant de voir Tchokounté égaliser de la tête. Mais l'attaquant de l'En Avant s'offre un doublé dans la foulée pour redonner le sourire aux siens.Nancy continue de couler : 12 petits points à la trêve et désormais un autoroute vers la Ligue 2 qui se présente à lui. Malgré une entame volontaire, les hôtes se font surprendre sur une praline de Dobre. Le DFCO enfonce son adversaire en seconde période, avec au passage le but de la soirée pour Jacob, d'une frappe lobée sublime de 25 mètres. Sonnés, les Nancéiens cèdent à nouveau dans la foulée sur une percée de Philippoteaux.Belle dynamique pour Niort en cette fin d'année 2021. Malgré une prestation intéressante des Pallois en début de match, les Niortais ont attendu le deuxième acte pour faire la différence grâce à un penalty transformé par Sissoko. Des Chamois qui donnent davantage d'ampleur au score grâce à Merdji puis Boutobba grâce à une superbe frappe afin de se replacer au classement.Sale soirée pour Sochaux, qui voit quasiment tous ses concurrents l'emporter. Des Lionceaux tenus en échec sur leur pelouse par de valeureux valenciennois, qui avaient même pris les devants très vite grâce à Ayité, seul au second poteau. L'expulsion de Lecoeuche en seconde période pour un deuxième jaune sévère aura tout changé pour les Nordistes, finalement rejoints sur une action conclue par Mauricio.Sixième victoire consécutive pour le Paris FC, record de l'histoire du club. Une série impressionnante qui permet aux Franciliens de se replacer sur le podium avant la trêve. Un nouveau succès acquis grâce à un but rapide de Guilavogui, venu couper parfaitement un centre de Name. Solides, les Parisiens s'en remettent à un bel arrêt de Filipovic à une vingtaine de minutes du terme pour garder leur cage inviolée. Les hommes de Thierry Laurey sont des candidats de plus en plus sérieux à la montée.L'équation est simple pour Ajaccio au coup d'envoi : gagner pour s'offrir le titre honorifique de champion d'automne. Une mission plus difficile qu'il n'y paraît pour des Corses qui se montrent dangereux à plusieurs reprises en première période, mais sans parvenir à faire la différence. Sollacaro doit même se montrer vigilant sur un coup de casque d'Anani juste avant la pause. Et c'est finalement Nouri qui permet à tout un club de respirer dès le retour des vestiaires, à la réception d'un centre de Cimignani.Le seul et unique 0-0 de la soirée est donc pour le public aveyronnais, qui aura poussé derrière son équipe pour espérer voir un but, en vain. En face, Bastia a perdu Roncaglia dès les premières minutes sur KO. Pour son premier match de l'année, Placide a sauvé le nul pour les Corses sur une tête de Deprès. Insuffisant pour sortir de la zone de relégation, tandis que les Ruthénois sont bien au chaud dans le ventre mou.