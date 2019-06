Aïssatou Tounkara, l'atout caractère

Pour compenser le probable forfait de Griedge Mbock, Corinne Diacre pourrait titulariser dans l'axe de sa défense Aïssatou Tounkara pour l'ouverture de la Coupe du monde. Aucune raison de s'en inquiéter, la Colchonera revient de suffisamment loin pour ne pas se défiler.

Aïssatou à gagner

Par Mathieu Rollinger

Son sourire aurait été présent quoi qu’il arrive. Il y a encore une semaine, Aïssatou Tounkara pensait qu’elle en prendrait plein les yeux depuis le banc de touche, elle l’arrière axiale remplaçante et animatrice du vestiaire désignée. Sauf que pour le match d’ouverture de la Coupe du monde, la Parisienne pourrait bien se retrouver propulsée en tant que titulaire sur la pelouse du Parc des Princes, aux côtés de Wendie Renard. Une promotion de dernière minute qu’elle doit au forfait plus que probable de son amie Griedge Mbock, victime vendredi dernier d’une entorse du genou lors de la rencontre de préparation face à la Chine (2-1). Ce jeudi, Corinne Diacre se voulait rassurante sur l’état de la stoppeuse lyonnaise : «» Mais en cas de défaillance, la joueuse de l’Atlético de Madrid répondra à l'appel. «(Debever), décomptait-elle.» Spécial, inespéré, mais certainement pas immérité.Aïssatou en a bavé. Elle le grand espoir du foot français, présente en sélection depuis 2011 et la catégorie U16, championne du monde U17 avec Kadi Diani et Griedge Mbock, championne d’Europe U19, pilier des U20 et de l’équipe de France B, avant d’intégrer les A en 2016, a connu un violent coup d’arrêt dans sa progression en mars 2018. Alors que la France affrontait l’Allemagne dans le cadre de la SheBelieves Cup aux États-Unis, elle a été fauchée en plein vol par Dzsenifer Marozsán. Bilan : une double fracture ouverte du tibia fibula. Opérée sur le champ à Orlando, Tounkara se lançait alors dans une course contre la montre pour ne pas rater son rêve. «, soufflait-elle.» En effet, cette blessure a été une grande leçon pour la Titi qui a percé à Juvisy (devenu entre-temps Paris FC), après avoir grandi au Buttes-Chaumont SC, puis à Issy-les-Moulineaux.Car l’été suivant, l’Atlético de Madrid a tenu à finaliser son transfert, alors qu’elle était convalescente, et en rééducation à Clairefontaine. «, remerciait-elle.» Ce projet lui a donné la confiance nécessaire pour revenir au plus vite. «, raconte-t-elle à» Six mois après l’accident, elle était déjà de retour sur les terrains, au point de s’imposer dans la défense des, de remporter la Liga et être finaliste de la Coupe de la Reine, et naturellement de retrouver sa place avec les Bleues.Rappelée dès l’automne, titularisée au poste d’arrière gauche pour le match face au Brésil (3-1) en novembre, Tounkara a finalement grappillé plus de temps de jeu qu’escompté (673 minutes). «, confie-t-elle à» Vite et fort, au point de devenir plus qu’une solution de rechange dans l’esprit de Corinne Diacre : si Renard et Mbock conservent une longueur d’avance, « Aïssa » est devenue une candidate crédible pour s’imposer dans l’axe ou sur un côté et représente même à 24 ans l’avenir à son poste. «, explique Diacre.» Un nouveau signal fort pour cette jeune joueuse qui ne cesse de transmettre de bonnes ondes auprès de ses partenaires.Et pour cause, Aïssatou est répertoriée comme le boute-en-train du vestiaire, celle qui lance les cris de victoire. «, confirme-t-elle à» Mais depuis quelques mois, elle a pris encore plus d'épaisseur, démontrant sa force de caractère et sa motivation. «, se souvient la sélectionneuse.» Sa capitaine Amandine Henry n'a elle aussi que des éloges à lui adresser : «» .