Aguilar de la montagne

Dans un entretien accordé àen novembre 2018, Ruben Aguilar, à l'époque à Montpellier, s'imaginait en soldat du feu. Un peu plus de deux années plus tard, le voilà sous la tunique de l’AS Monaco avec, cerise sur le gâteau, une cape internationale récoltée contre la Finlande en novembre dernier. Non, le gaillard de 27 ans ne sauve pas de vies au péril de la sienne. Cela dit, l’arrière droit démontre que ses bijoux de famille sont assez solides pour supporter la pression du haut niveau et s’imposer comme une alternative de choix chez les Bleus en vue du prochain Euro. Ce mercredi soir, Aguilar revient à Grenoble, son lieu de naissance, pour affronter le GF38 en 32de finale de Coupe de France. Un club isérois qu’Aguilar n’avait plus affronté depuis la catégorie des benjamins.En 2003, Ruben Aguilar a 10 ans. Cela fait déjà cinq ans que la famille Aguilar a quitté le centre-ville de Grenoble pour Saint-Siméon-de-Bressieux, village situé à une cinquantaine de kilomètres de la préfecture iséroise. Le garçon, dont le père a transmis sa passion pour le foot, s’est déjà construit une réputation dans le coin. À tel point que l'équipe des U11 du Football Côte Saint-André (FCSA) fait tomber chacun de ses adversaires comme des mouches., rembobine Sébastien Argoud, entraîneur d’Aguilar à l’époque.Et pour cause : Aguilar possède de talentueux coéquipiers comme David Douline (aujourd’hui à Rodez en Ligue 2), Florian Michel (GF38), Vincent Di Stefano (GFA Rumilly-Vallières, en CFA) ou encore Léonard Letare et Clément Durieu, passés respectivement par les centres de formation de Grenoble et Saint-Étienne., affirme Di Stefano.Le Football Côte Saint-André détruit tout sur son passage et devient même championne d’Isère devant le GF38.Dans un club trop peu connu pour la qualité de sa préformation, Aguilar et sa bande détonnent., résume Vincent Di Stefano.Un amour pour le football que Florian Michel, son ami depuis l’école primaire à Sillans, partage avec Aguilar., se souvient l’actuel milieu offensif du GF38.Cependant, cette vague de succès titille les recruteurs du GF38 qui recrutent Michel d’abord, puis Aguilar un an plus tard.À Grenoble, Aguilar connaît un temps d’adaptation, mais retrouve progressivement ses racines avec les arrivées de Di Stefano et Letare les années suivantes. En U14, il participe à la coupe nationale organisée à Clairefontaine avec la sélection Rhône-Alpes. Plus les années passent et plus ses éducateurs se disent que l’utiliser sur un côté peut s’avérer intéressant., détaille Patrick Córdoba, ancien formateur au GF38 entre 2004 et 2011.Di Stéfano abonde dans ce sens :Passé la colère, le beau gosse sait aussi rire., confirme Di Stefano.Au sein du club grenoblois, l’affaire roule parfaitement pour Aguilar. Finaliste du championnat de France face au Paris Saint-Germain avec les U19 nationaux en 2011, le défenseur est même appelé à disputer quelques rencontres avec l’équipe réserve du pensionnaire de Ligue 2. Cependant, la chute d’Index Corporation oblige le GF38, en situation de faillite financière, à déposer le bilan. Résultat : tous les joueurs issus du centre de formation doivent trouver un point de chute pour la saison suivante.(aujourd’hui à Angers, NDLR), explique Patrick Córdoba, actuellement en recherche d’un nouveau projet.Une étape forcément dure à vivre car à 20 ans, Aguilar se retrouve sans le moindre contrat professionnel et cherche à s’engager dans un club professionnel, sans succès., confie Di Stefano.Reste qu’à cette époque, Aguilar vit de son droit à toucher le chômage après deux années de formation à l’ASSE. Le joueur pousse la porte du bureau d’Olivier Saragaglia, l’entraîneur du GF38 en CFA. Le but ? S’entraîner avec l’équipe première afin de renouer avec son club formateur., rembobine Saragaglia.De son côté, Florian Michel retrouve un Aguilar différent sur le terrain., confie le numéro 10 du GF38.Résultat : Aguilar termine la saison 2013-2014 en tant que titulaire indéboulonnable sur le flanc droit et son avenir s’écrit déjà en dehors de l'Isère., raconte Saragaglia."Mais tous les jours ! N’hésite pas une seconde de plus. Tu vas le prendre comme joueur de complément au départ et tu vas tellement l’apprécier qu’il va devenir une évidence pour toi."Depuis ce temps-là, Aguilar a connu la Ligue 2 avec Auxerre, la Ligue 1 avec Montpellier et Monaco et même l’équipe de France. S’il procure unepour chacun de ses anciens partenaires rencontrés au fur et à mesure de son parcours, le porte-étendard du FCSA s’apprête à affronter Florian Michel au Stade des Alpes ce mercredi, tout en sachant que son ami d’enfance voudra lui barrer la route., conclut Michel.Et l'heure sera venue de sortir ses couilles. Ou son costume de pompier.