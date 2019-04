Agüero ramène City à la première place

4

Burnley (4-4-2) : Heaton - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick (Gudmundsson, 76e), Westwood, Cork, McNeil - Barnes, Wood (Vydra, 72e). Entraîneur : Sean Dyche.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Bernardo Silva, Gündoğan, Silva - Sterling (Otamendi, 90e+2), Agüero (Stones, 83e), Sané (Gabriel Jesus, 64e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Kun Agühéros.Dans un match à sens unique, Manchester City a pu compter sur son buteur argentin pour l’emporter par le plus petit des écarts à Burnley . Une victoire qui ne reflète pas la physionomie de la partie, mais qui suffit auxpour reprendre la première place du classement abandonnée pendant à peine 48 heures à Liverpool , solide vainqueur ce vendredi à Huddersfield (5-0).Difficile de comprendre comment les hommes de Pep Guardiola n’ont pas réussi à trouver la faille avant l’heure de jeu. Surtout quand on sait qu’au bout des 90 minutes, City a tiré à 25 reprises au but contre deux petites fois du côté des. Mais qu’importe, la guerre à distance avec Liverpool est avant tout psychologique et tout peut basculer sur un détail. Comme sur ce service de Bernardo Silva qu’Agüero reprend en force dans la surface, et qui franchit la ligne de Heaton pour trois minuscules centimètres. Pas d’hésitation pour l’arbitre, qui valide le but avec l’aide de la. Tandis que dans le même temps, Lowton pensait avoir fait le plus dur en dégageant le ballon en catastrophe depuis l’intérieur de la cage.Mais finalement, c’est bel et bien City qui termine un nouveau week-end en tête du classement pour un petit point seulement. À deux journées du terme, la guerre n’est toujours pas terminée.