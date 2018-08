Agüero plie le Community Shield

Le Community Shield n'a pas donné lieu à de longs débats. Un match contrôlé par Manchester City, un doublé de Sergio Agüero, et basta.

La 200ème du Kun

La 201ème du Kun

Chelsea (4-3-3) : Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Fàbregas (Drinkwater, 59e), Jorginho, Barkley - Pedro (Moses, 79e), Morata, Hudson Odoi (Willian, 59e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Manchester City (4-3-3) : Bravo - Walker, Stones (Gomes, 94e), Laporte (Otamendi, 87e), Mendy - Bernardo Silva, Fernandinho, Foden (Diaz, 75e) - Mahrez (Jesus, 68e) - Agüero (Kompany, 80e), Sané (Gündoğan, 45e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Par Alexandre Doskov

Une canicule, ce n'est pas comme le nuage radioactif de Tchernobyl : ça ne s'arrête pas aux frontières. Alors ce dimanche après-midi, il faisait 30 degrés à l'ombre quand les joueurs de City et de Chelsea ont couru leurs premières foulées à Wembley. Un bon moyen de faire taire les sempiternelles plaisanteries sur le mauvais temps londonien. Preuve que ceétait placé sous le signe du cagnard, on a même eu droit à des pauses fraîcheur au milieu des mi-temps. Mais il en fallait plus pour couper les jambes des joueurs de Manchester City, qui ont déroulé sans sourciller pour mettre le trophée sur leur cheminée. Et à la fin du temps règlementaire, si on ne sait pas exactement combien le thermomètre indiquait, le tableau d'affichage était lui sans appel : 2-0 pour City. Le compteur du nombre de titres des, lui, venait de grimper à 27.Les deux équipes démarrent la partie amputé des quelques joueurs qui sont encore en vacances, mais le onze de City a malgré tout une sacrée gueule. Et sans surprise, la triplette Sané/Agüero/Mahrez file très vite. Après quelques petites attaques histoire de prendre la température, une percée du très jeune Phil Foden (18 ans) permet à Agüero de se retrouver seul avec la balle à l'entrée de la surface. Rüdiger réagit n'importe comment, Caballero plonge trop timidement, et le Kun est bon pour inscrire son 200ème but avec le maillot bleu ciel.Dans les minutes qui suivent, non seulement les joueurs de Maurizio Sarris sont incapables de réagir offensivement, mais en plus ils galèrent en défense et enchainent les relances foireuses dans les pieds adverses. Représentant de la délégation des joueurs qui n'ont pas encore le droit de conduire, Hodsun-Odoi (17 ans) est leLondonien le plus remuant et envoie même une frappe cadrée après la demi-heure de jeu, sans succès. Lesne dominent pas outrageusement la fin de la première mi-temps et ne se procurent pas de nouvelle grosse occasion, mais font le nécessaire pour contrôler le match jusqu'à la pause.La connexion Foden-Agüero fait à nouveau mouche dès la reprise, et le premier lance parfaitement le second qui tente de contourner maladroitement Caballero avant de catapulter une grosse frappe à côté. Pas de 201ème but, donc. Enfin, pas tout de suite. Car cinq minutes plus tard, un contre mené par six joueurs de City envoie Agüero sur orbite. Parti dans le dos de David Luiz, il remporte cette fois son duel et offre un matelas sympathique aux Mancuniens. Chelsea semble résigné, et les hommes de Guardiola sont plus proches de marquer un troisième but que d'en encaisser un. D'ailleurs, Guardiola ne compte pas en rester là et envoie de nouveaux joueurs offensifs dans la bataille, comme Gabriel Jesus qui vient remplacer un Mahrez plutôt convaincant pour son premier match avec son nouveau club.Les 20 dernières minutes ne servent pas à grand chose, sauf pour ceux qui aiment d'amour la passe à dix. Sur son banc, Pep en a assez vu. Agüero sort et Kompany part bétonner dans la dernière ligne droite. Bravo sauve sonen fin de match grâce à une belle sortie, et les champions d'Angleterre en titre n'ont plus qu'à monter sur le podium pour recevoir leur médaille. Toujours sous le soleil.