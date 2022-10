Agressions sexuelles systémiques : Portland licencie deux dirigeants impliqués

President of Soccer Gavin Wilkinson and President of Business Mike Golub relieved of their duties — Portland Timbers (@TimbersFC) October 5, 2022

Il y a eu l’appel du 18 juin, il y aura désormais celui du 5 octobre. Le message de la capitaine de la sélection nationale américaine Becky Sauerbrunn a été bien reçu. Ce mercredi, elle appelait à bannir tous les dirigeants qui ont fermé les yeux sur les faits dedont fait état un rapport de 172 pages publié en début de semaine . Et ce jeudi, Portland a annoncé avoir licencié son directeur sportif ainsi que son directeur commercial, tous les deux accusés d’être impliqués dans ces révélations d’abus et d’agressions sexuelles « systémiques » .Le premier, Gavin Wilkinson, est suspecté d’avoir dissimulé des accusations d’abus sexuels à l’encontre de l’ancien entraîneur des féminines Paul Riley tandis que Mike Golub est visé pour mauvaise conduite après avoir fait des allusions sexuelles à Cindy Parlow Cone, entraîneur des Thorns à l’époque et maintenant présidente de la Fédération américaine. Et cela après que Meritt Paulson le propriétaire de la franchise s’est retiré après les révélations de l’enquête.Si ça pouvait se passer comme ça partout...