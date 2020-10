« Des quartiers qui sont en guerre »

Une simple rencontre de championnat U18, et finalement, un déferlement de violence. Ce samedi 26 septembre, les jeunes de l'équipe de la Neuvillette-Jamin, à Reims, viennent de l'emporter 3-0 contre ceux de l'AS Taissy quand ils voient plusieurs dizaines d'individus armés de battes et de haches enfoncer les grillages du stade et les prendre en chasse. Trois d'entre eux finiront à l'hôpital.

