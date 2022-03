« Je n’avais jamais vu une telle sauvagerie »

Ciblé dimanche dernier par un groupe d’hommes souhaitant à tout prix en découdre, l’arbitre de la rencontre entre l'équipe C de Melun et Bagneaux-Nemours, comptant pour la deuxième division de district de Seine-et-Marne, a violemment été frappé et insulté. Une scène filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux. Les témoins de cet effroyable incident racontent.

, fulmine le président du FC Melun, Cédric Guilloso, attristé par les incidents survenus au Stade Paul Fisher le week-end dernier. 45 secondes, c’est le temps d’une vidéo devenue virale où l’on voit l’arbitre de la rencontre entre l'équipe C de Melun et Bagneaux-Nemours (1-4), en deuxième division de district de Seine-et-Marne, être pris à partie par un groupe d’hommes, qui le harcèlent jusqu’aux vestiaires et souhaitent clairement en découdre., peste le président du FC Melun, peiné et déçu de devoir revenir sur un tel évènement. D’autant plus que ce dimanche 27 mars, c’était jour de fête.Ce jour-là, c’était l’anniversaire de Monsieur Guilloso, le père de Cédric. Membre du club depuis 1990, l’intendant était venu assister au beau succès de l’équipe première du club en Régional 2. Une victoire 3-0 contre l’Union Sportive de Grigny qui a permis à Melun de conserver sa deuxième place au classement, synonyme de promotion. De l’autre côté, sur la deuxième pelouse de l’enceinte Paul-Fischer, se disputait dans le même temps la future triste rencontre entre la réserve de Melun et l’EBNSP. Alors qu’il avait rempli le frigo de la buvette pour fêter ce bel évènement avec l’ensemble des licenciés, Cédric a vu son après-midi se transformer en cauchemar la 80minute passée., explique le président. Un des membres du staff de Bagneux raconte., contextualise celui qui a souhaité rester anonyme."Tu vois rien ou quoi fils de pute ?"Contraint de sortir du rectangle vert, le Melunais a alors pris son téléphone pour, reprend le bénévole de l’équipe visiteuse,Les, comme le décrit le Balnéolais, sont arrivés en nombre pour déstabiliser l’arbitre et ajouter de l’animosité à une rencontre déjà bien tendue.. Menés 1-0, les visiteurs ont même rapidement égalisé au retour des vestiaires., raconte l'encadrant de Bagneux. Une tension qui n’a cessé de grimper avec le deuxième, troisième et quatrième but des rouges et bleus. S’en suit des jets de bouteille, des insultes de plus en plus irrespectueuses et surtout l’entrée violente de supporters sur la pelouse. L’arbitre est alors obligé d’arrêter la rencontre et de renvoyer tout le monde aux vestiaires., affirme le bénévole de Bagneux. Pour le référent des arbitres du club de Melun, le souci vient aussi de l’accès à l’enceinte., lance Tony Hamoud, justifiant les arrivées de plusieurs jeunes en T-max au moment de l’incident. Ce sont ces mêmes jeunes, ou, comme préfère les nommer Cédric, qui ont violemment frappé l’homme au sifflet, protégé tant bien que mal par un éducateur.Bien qu’on le voit s’empresser d’ouvrir le vestiaire des arbitres sur la vidéo (, le président est arrivé trop tard au centre de la foule pour expliquer quoi que ce soit.. En attendant, Cédric essaye de répondre à toutes ses interrogations en échangeant auprès des joueurs. Pourquoi ? Qui ? Comment ?. Avant de démêler le vrai du faux, le président avait eu une tout autre réaction dimanche dernier., raconte Cédric. Toujours aussi abasourdi deux jours plus tard, il tente enfin d’expliquer ce genre de comportement en pointant du doigt les évènements récents venus entacher la vitrine du football français :. Avant que les instances répondent à ces questions, il y en aura d'autres à éclaircir dans les prochains jours à Melun, mais plus globalement sur le sort réservé au corps arbitral sur toutes les pelouses hexagonales.