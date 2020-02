Agents de joueurs : la fin de la foire ?

La FIFA a confirmé fin janvier qu'elle planchait sur une série de mesures visant à réguler l'activité des agents, notamment en plafonnant les commissions et en réintroduisant l'obligation d'obtenir une licence pour exercer. Un tournant que certains estiment nécessaire, au regard de la dérégulation croissante du marché des joueurs observée ces dernières années, quand d'autres, et notamment les « super agents » comme Mino Raiola et Jonathan Barnett, dénoncent un interventionnisme abusif.



Mesures de rattrapage

Agents provocateurs

La grosse commission

Par Adrien Candau

Propos de Jean-Francois Brocard et Christophe Hutteau recueillis par AC.

» Le mercredi 22 janvier, la FIFA, par le biais d'un communiqué, constate et propose. À l'en croire, les agents se seraient un tantinet trop gavés sur le dos de l'animal football. De quoi inciter la Fédération internationale à présenter une série de propositions, qui viseraient à réguler l'activité des agents de joueurs.Évidemment, l'ambition est louable, au regard du Far West réglementaire qu'est devenu le marché des transferts ces dernières saisons. Un problème ironiquement exacerbé par la FIFA elle-même, qui décidait en avril 2015 de ne plus imposer de cadre réglementaire aux intermédiaires : incapable d'appliquer ses propres régulations, la Fédération internationale jetait l'éponge, en n'exigeant plus de licence internationale pour exercer le métier d'agent. Elle demandait alors simplement aux intermédiaires de se déclarer auprès des fédérations nationales et laissait ces dernières appliquer un cadre réglementaire minimal. «, décrypte l'économiste du sport Jean-François Brocard, notamment auteur deDe fait, c'est peut-être l'influence et la dimension acquise par ces « super-agents » qui incitent la FIFA à enfin vouloir rebattre les cartes : les 49 millions d'euros de commission que Mino Raiola aurait touché sur le transfert de Paul Pogba à Manchester United ou encore la dimension trouble prise par certains intermédiaires, comme Jorge Mendes à l'AS Monaco ou Mogi Bayat sur le marché belge , sonnaient en effet comme autant de revers pour la Fédération internationale, placardée pour sa passivité.La suite du schmilblick donc, c'est une série de mesures qui viseraient à discipliner réglementairement les agents, notamment en plafonnant le pourcentage de leurs commissions. Mais aussi en réintroduisant l'obligation d'obtenir une licence pour pratiquer le métier, via un examen et une formation communs à tous. De quoi faire péter une durite aux mastodontes du métier comme Mino Raiola ou Jonathan Barnett, entre autres agents de Gareth Bale. Le premier peste que la FIFA ne peut se substituer au cadre juridique classique ( «» ) quand le second avance que l'intégralité des agents sont vent debout contre les nouvelles régulations proposées par la Fédération internationale : «L'unité glorifiée par Barnett semble pourtant illusoire : «, explique Christophe Hutteau, entre autres agent de Gaëtan Laborde.» «, acquiesce Jean-Francois Brocard.Contrairement à nombre de leurs homologues européens, les agents français sont également soumis à un taux de commissionnement plafonné à 10% par la FFF, un pourcentage limite sur les indemnités de transfert que la FIFA souhaiterait globaliser à tous les agents. «, nuance Jean-Francois Brocard.Brocard, toujours : «Autre mesure majeure proposée par la FIFA, la création d'une chambre de compensation, gérée par une banque, qui serait chargée de collecter puis de reverser les commissions aux agents. «, estime Christophe Hutteau.» «, poursuit Jean-Francois Brocard.» De fait, si les nouvelles régulations présentées par la FIFA ressemblent à un garde-fou prometteur, c'est avant tout la capacité de la Fédération internationale à les mettre efficacement en place qui pose question et sera minutieusement scrutée dans les années à venir.