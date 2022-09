Aminata Diallo et son ex-conseiller également visés par une enquête pour escroquerie en bande organisée

9

ALB

Révélations sordides.Incarcérée depuis vendredi dernier après des révélations laissant penser qu'elle aurait bel et bien commandité l’agression de son ex-coéquipière au PSG Kheira Hamraoui , Aminata Diallo est dans de beaux draps, comme le révèle Le Parisien . Des écoutes de son appartement réalisées dans le cadre de cette affaire ont également poussé les enquêteurs à ouvrir une enquête annexe pourenvers elle et son ex-conseiller, César M., agent officieux de plusieurs joueuses du PSG comme Marie-Antoinette Katoto, et compagnon de Kadidiatou Diani, selon le quotidien. Le rapport d’enquête fait état dede César M. envers le directeur sportif du PSG à l'époque Ulrich Ramé, et ce afin d’obtenir la prolongation de contrat tant voulue , mais aussi l'éviction d'Hamraoui. Le duo aurait notamment menacé de divulguer l’affaire Didier Ollé-Nicole , réglée en interne. Un chantage qui n’aurait pas fonctionné et qui aurait entraîné la propagation de l’affaire.L’enquête, à laquellea eu accès, a révélé que différentes bagarres entre Kheira Hamraoui et certaines joueuses (Sandy Baltimore, Diani et Marie-Antoinette Katoto) avaient eu lieu le 23 avril dernier,. Le nom de Corinne Diacre, qui lui préférait Hamraoui, est également cité comme l'une des cibles du duo Diallo-César, alors que des liens entre Diallo et la mère de Kylian Mbappé se seraient créés afin de faciliter la prolongation de la joueuse, soupçonnent les enquêteurs. Une conversation interceptée laisse même penser, pour ces derniers, que le clan Mbappé a pu se mêler aux discussions de prolongation en interne avec les dirigeants. Hamraoui devrait être réintégrée aux entraînements parisiensBref, les semaines sont animées au Paris Saint-Germain.