Affaire Emiliano Sala : Le déroutant message vocal du pilote avant de décoller

L’accident a eu lieu il y a trois ans et demi, mais des nouvelles informations continuent de sortir sur l’accident d’avion ayant engendré la mort d’Emiliano Sala , l’ancien buteur du FC Nantes Le procès avait rendu son verdict, et David Henderson, l’homme qui avait organisé le vol censé amener Sala jusqu’à la ville de Cardiff, avait été condamné en novembre 2021 à 18 mois de prison pour négligence et mise en danger, après avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié.La BBC a dévoilé ce mercredi un message vocal de David Ibboston - le pilote de l’avion lui aussi décédé lors du crash - envoyé à destination d’un ami la veille du vol vers Cardiff. Dans celui-ci, le pilote avait partagé sa crainte, trouvant que l'avion était. Toujours selon le média britannique, Ibboston avait émis, dans ce vocal, des doutes sur la fiabilité de l'appareil, notamment après le vol aller entre Cardiff et Nantes.Plus alarmant, le pilote ajoutait dans son message avoir entendudans l'avion en plein vol.Une histoire qui fait toujours aussi mal au cœur.