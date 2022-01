Adrien Silva quitte la Sampdoria et s’exile à Al-Wahda (Émirats)

?: في صفقة أنتقال حر "الدولي البرتغالي" أدريان سيلفا وحداوي لمدة موسمين. تعاقدت ⁦شركة⁩ ⁦نادي⁩ ⁦الوحدة⁩ لكرة القدم مع الدولي البرتغالي ?? ادريان سيلفا ، لمدة موسمين. #WHDFC pic.twitter.com/6WTsfSgbEk — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 4, 2022

En voilà un qui veut assurer ses arrières.Titulaire cette saison avec la Sampdoria, Adrien Silva (32 ans quitte Gênes un peu à la surprise générale. Le Franco-Portugais a résilié ce mardi son contrat avec le club italien et s'est engagé jusqu'en 2023 avec Al-Wahda, deuxième du championnat des Émirats Arabes Unis. Il y rejoint deux joueurs portugais déjà sur place : Rúben Amaral (formé à Porto) et Fábio Martins (qui a surtout joué pour Braga).Adrien Silva, qui faisait partie de lavictorieuse de l'Euro 2016, n'a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2018 et a certainement tourné la page de sa carrière internationale. Devenu une légende du Sporting CP avec 239 matchs entre 2007 et 2017, le milieu de terrain avait par la suite tenté de nouvelles expériences à Leicester (de l'été 2017 à l'hiver 2018-2019), Monaco (un an et demi entre 2019 à 2020) puis la Samp.Et dire qu'il est né à Angoulême.