Rabiot : « Si on image est floue, c'est parce que je le désire »

MB, à Doha

Duc Day.Au lendemain de la première séance collective de l'équipe de France à Doha, Adrien Rabiot s'est pointé vendredi matin en conférence de presse et a notamment évoqué son image. «, a d'abord souri le milieu de la Juventus.Absent du Mondial 2018, l'ancien joueur du PSG va cette fois disputer son premier Mondial et pourrait selon des premiers bruits évoluer dans un rôle similaire à celui occupé par Blaise Matuidi en Russie. Vraiment ? «Rabiot a également lâché quelques mots sur l'évolution de son statut : « Depuis le début de ma carrière, j'ai eu à jouer plusieurs postes en équipe de France. On m'a souvent reproché par le passé de ne pas vouloir le faire, donc c'est marrant de me demander aujourd'hui si ça me gêne... Je me sens bien et le principal, c'est d'être ici. Je suis plus expérimenté, même plus expérimenté que certains de mes partenaires aujourd'hui et c'est une position qui me plaît. Je me sens en mesure de pouvoir aider les autres, de montrer l'exemple. »Le costume de chevalier est prêt.