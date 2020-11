Rabiot, le retour du duc

Plutôt intéressant en Croatie mi-octobre, Adrien Rabiot a sans doute sorti sa plus belle prestation avec l’équipe de France samedi soir, au Portugal, et a confirmé une chose : il est de retour.

Le profil indispensable

Par Maxime Brigand

C’est un moment d’histoire et de vérité. Il y a quelques semaines, dans la nuit de Zagreb, Didier Deschamps s’est présenté devant un micro dans la foulée de la victoire des Bleus avec un homme dans le viseur : un individu de vingt-cinq ans, promis à un avenir radieux lorsqu’il a foutu pour la première fois les crampons à Clairefontaine lors de l’hiver 2016 et dont la courbe internationale a été brisée moins de deux ans plus tard lorsqu’il a refusé de s’insérer dans une liste de réservistes en vue du Mondial russe. Un type que Deschamps a ensuite pardonné avant de lui filer l’opportunité d’une deuxième vie en équipe de France, qui a débuté par un match en Suède en septembre, puis par un match face au Portugal et un voyage en Croatie, donc. Retour à Deschamps et au micro, le 14 octobre dernier : «» Un mois plus tôt, en Suède, le sélectionneur y avait déjà été de son compliment, soulignant un match plus «» livré par le milieu de la Juventus. Un mois plus tard, après l’avoir laissé sur le banc face à la Finlande, Deschamps a de nouveau balancé Rabiot au coeur de son milieu en losange lors du déplacement à Lisbonne. Résultat ? L’ancien joueur du PSG en a mis partout et a sans aucun doute rendu la plus belle copie internationale de sa carrière, prouvant au passage qu’il est bel et bien de retour tout en ouvrant une porte au passage : et si Deschamps tenait ici le remplaçant parfait à son Matuidi de 2018 ?Parlons chiffres. S’ils ne suffisent pas à donner la dimension exacte de la rencontre livrée par le relayeur bouclé, ils offrent un bon départ à la lecture : trois tirs (seul Martial a plus tenté samedi soir), deux passes-clés, une interception, deux centres réussis (sur trois tentés), 89.6% de passes réussies (troisième meilleur taux français)... Propre défensivement, bon dans ses projections (avec et sans ballon), décisif en étant à l’origine du seul but de la rencontre inscrit par N’Golo Kanté, précieux dans sa relation avec un Griezmann comme un poisson dans l’eau dans son rôle de meneur de jeu derrière deux attaquants, Adrien Rabiot a été très bon face au Portugal et s’est parfaitement fondu dans un milieu français retrouvé. Un milieu où Pogba a retrouvé du jus et de la vitesse dans son jeu et où Kanté a passé le balai aux quatre coins du terrain (cinq tacles, quatre interceptions, un dégagement), tout ça trois jours après un match catastrophique face à la Finlande. Logiquement, les Bleus ont récolté les fruits offensivement avec quelques sept tirs cadrés et une barre touché de la tête par un Martial maudit.Tout ça fait sortir Deschamps de sa colère de la semaine : «» Et qu’elle tient un match référence, peut-être son match référence depuis l’été 2018, avec en son sein un Rabiot retrouvé et qui a sans doute pour de bon balancé au feu le souvenir de son match disputé en Bulgarie en octobre 2017, à l’issue duquel il avait expliqué avoir évité de courir «» . Trois ans plus tard, c’est le combattant qui a enfilé son short et le combattant qui a aidé l’équipe de France a faire la différence pour décrocher un ticket symbolique pour le Final Four de la Ligue des Nations. Un combattant qui tient l’avenir entre ses doigts : le sien, mais aussi une partie de celui d’une bande qui a besoin d’un profil comme ça pour gagner en verticalité et en créativité. Mystère à suivre.