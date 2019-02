Adrien Pagerie : « Tu ne peux pas être lassé de jouer Paris »

Latéral gauche du FC Villefranche-Beaujolais qui affronte le PSG ce mercredi soir, Adrien Pagerie pourrait presque s'avouer blasé : l'an dernier, il avait déjà affronté la bande à Mbappé. C'était en finale, c'était au Stade de France, et c'était avec Les Herbiers. Un club que Villefranche a éliminé au tour précédent... drôle d'histoire.

On était tous au siège du club pour le tirage, avec des pizzas. Moi, sur un plan personnel, j’aurais bien voulu soit Paris soit Lyon , comme grosses écuries. Et sinon des CFA, des petits clubs, des équipes avec plus de chances de passer, quoi. Et en fait, c’est tombé contre la plus grosse de France Tant mieux. C’est bien pour la région, pour le club, pour les joueurs...Non ! Tu ne peux jamais être lassé contre Paris, une équipe hors norme, une des plus grandes d’Europe. Tu ne peux pas.Beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais le porte-bonheur, je l’espère ! Mais je ne jouerai pas pour autant au loto, je n’ai pas envie de perdre trop d’argent.Ouais. Franchement, même sur moi-même, j'ai appris un tas de choses. J’étais fier de moi, entre guillemets. Fier de moi et de notre équipe, de ne pas avoir été... comment dire ? Nuls, quoi. Ou en tout cas pas catastrophiques contre une équipe comme ça. On n’avait pas peur, mais on ne voulait pas être ridicules.Que je pouvais rester concentré tout un match. Ça, moi, depuis ma jeune carrière, c’était mon petit problème. C’est peut-être d’ailleurs pour ça que je suis encore en National aujourd’hui. Mais je le sais, et je travaille tous les jours pour corriger ça. Et je sais que ce match-là, j’étais vraiment à fond. Et il fallait de toute façon, si tu loupes un détail c’est fini, tu prends un contre dans la gueule et ça fait but.Comme d’habitude. On a fait une mise au vert hier, veille de match, donc être ensemble, manger ensemble, être à l’hôtel ensemble... Tout comme d’habitude.Ouais, d’ailleurs quand j’ai été interviewé l’an dernier avant le match, j’ai dit qu’on allait jouer des joueurs qui allaient jouer la Coupe du monde, et qu’on allait supporter. Là, on va jouer contre des joueurs qui sont champions du monde !Oui, c’est sûr. Certains ont fait quelques matchs en Ligue 1, ça peut apporter une certaine expérience du monde pro et du plus haut niveau français. Après, moi, personnellement, j’ai fait de la Ligue 2 aussi, donc j’essaye aussi d’apporter ma pierre à l’édifice. À certains joueurs plus jeunes notamment, pour qu’ils ne soient pas stressés ou aient la pression contre une grosse équipe comme ça. Il faut qu’ils jouent relâchés, comme d’habitude.Oui, mais pas forcément que des jeunes, des anciens aussi. Enfin des types qu’on dit expérimentés, qui m’ont demandé si je me rappelais certains détails, comment ça s’était passé. Jonathan Mambu, Ali M’Madi, Maxime Jasse, Pierre Ertel... Et comme je leur ai dit : moi le jour J, je ne me rappelle rien. J’étais tellement dans une bulle et dans un rêve que l’instant T, je n’en ai presque aucun souvenir.Non, moi, c’est pas trop mon rôle de faire le capitaine. On en a deux qui savent déjà très bien faire ça, prendre la parole pour motiver les troupes, moi je suis plus quelqu’un qui apporte de la bonne humeur dans un groupe. Qui fait en sorte que les types soient décontractés, qu’ils ne stressent pas. Je fais rigoler, quoi.Franchement, moi qui arrivais de Ligue 2 avant Les Herbiers , c’était déjà, à la base, pour retrouver du temps de jeu et essayer de retrouver la Ligue 2 l’année suivante. Mais du coup, si je signais en N2... Ça n’aurait peut-être pas tué ma carrière, mais foutu un gros coup au moral.Oui, même après le match, je suis allé les voir à leur hôtel. Ils repartaient le lendemain en avion à Nantes . Je suis aussi allé voir le coach, parler, boire un petit café, parler du match, de leur championnat... Là, je suis content pour eux parce que depuis qu’on les a éliminés, ils sont sur deux victoires d’affilée, ça les a remontés au classement. Au début de saison, ils gagnaient contre les grosses équipes, mais ils n’y arrivaient pas contre les petits.Je ne suis pas sûr de moi, mais d'après ce que j’ai entendu, ils s’envoient des messages. Après, si ça s’est réellement rabiboché ou non, il faudrait leur poser la question à eux.Non...Le point positif de cela, c’est qu’un peu de Villefranche a déjà battu Paris cette saison !C’est ce que j’ai dit à ma femme quand notre fille est née : comme par hasard, elle naît à quatre jours d’un nouveau match contre le PSG . C’est énorme, c’est magnifique. Et attends, l’année dernière, on a joué la finale le jour de mon anniversaire !