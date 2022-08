Adrian Mutu à Chelsea : mourir peut attendre

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 48e épisode, retour en août 2003. Nommé capitaine de Parme après une saison passée à marcher sur l’eau aux côtés d’Adriano, Adrian Mutu quitte finalement l’Émilie-Romagne pour le quartier huppé de Chelsea. Dans la démesure londonienne, le golden boy roumain vit un rêve éveillé. Jusqu’à l’arrivée de José Mourinho. Un contrôle positif à la cocaïne plus tard, sa carrière pique du nez, et le voilà devenu le bouc émissaire idéal. Lumière sur une chute brutale, avec son lot de non-dits. Avant la rédemption.

À la croisée des mondes

« On m’a souvent demandé si j’avais eu peur de la Premier League, si mes jambes tremblaient au moment de rentrer dans le vestiaire... alors que je venais de grandir comme jamais sous les ordres de mon deuxième père, Cesare Prandelli. »

Rêve bleu, pilule rouge

« Mourinho m’a même demandé de refuser une convocation avec l’équipe nationale ! J’ai cru que je devenais fou. Le maillot de la Roumanie est saint pour moi, je l'ai perçu comme une insulte. »

Sur le Styx et ses affluents

« À ce moment-là, j’avais juste envie d’arrêter le premier passant et de lui crier que j’ai consommé une drogue à but récréatif, qui de toute façon affectait mes performances sportives. Pas le contraire ! »

Par Alexandre Lazar, à Bucarest (Roumanie)

Tous propos recueillis par AL.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Son ascension était presque trop cousue de fil blanc. Repéré par le regretté Nicolae Dobrin, « le Jars » privé par le régime communiste d’un transfert au Real Madrid en 1972, Adrian Mutu était sur la voie royale pour devenir le numéro un de l’histoire du football roumain. Charismatique, caractériel, meneur, dribbleur, buteur, leader, ultra précoce et en avance sur son temps. Un pur-sang génial qui n’en fait qu’à sa tête, en miroir d’un peuple biberonné au beau jeu, qui se sublime dans l’adversité. Dans la même veine, aucun jeune espoir n’a su réitérer sa pige avec le Dinamo Bucarest (janvier 1999-janvier 2000), ni en matière de chiffres ni en matière d’impact. Malgré son statut de légende vivante en Italie et une besace pleine de sacoches d’anthologie, le co-meilleur buteur des(35) a laissé un goût d’inachevé derrière lui. D’un côté, il n’aura jamais vu la couleur d’un Mondial, alors que la Roumanie en avait encore sous le pied. Surtout, son transfert à Chelsea, qui devait le consacrer à l’été 2003, lui aura fermé les portes de l’éternité., esquisse Mutu dans les colonnes d’, quelques semaines seulement après son arrivée dans la ville-monde. Une histoire de flair. Encore timide au milieu des Ronaldo, Baggio, Vieri, ses idoles de jeunesse, « Adi » n’a pas le temps de se montrer sous son meilleur jour à l’Inter, juste après son année record au Dinamo (37 matchs, 26 pions). Mais au Hellas, puis à Parme, voilà que la Botte devient son jardin. À Chelsea, les rouages s’enclenchent. Pour 233 patates, un milliardaire russe s’offre le club vainqueur de la Coupe des coupes 1998, et achève son processus d’internationalisation. Le latéral droit roumain, Dan Petrescu, vient lui d’être élu dans le Onze d’or des. Un gage de qualité aux yeux du nouveau boss. Deux mois plus tard, alors qu’Adrian Mutu marche sur la Serie A et signe sa meilleure saison statistique pour envoyer Parme en Coupe de l’UEFA, Roman Abramovitch sort 19 millions d’euros de sa poche pour contenter le nouveau coach, Claudio Ranieri.Un Italien qui aime les Roumains, pour changer., narre aujourd'hui Mutu. Le 23 août 2003, Leicester se présente au Bridge. Remplaçant contre Liverpool, le natif de Călinești est aligné d’entrée face aux"Mutu a endormi Leicester !" » , se souvient l’ancien. S’en suivent trois caramels en quatre matchs. Chouchou du fils du propriétaire, Mutu s’intègre en un battement de cils et ne semble pas impressionné par la concurrence. Blackburn, Tottenham, Lazio, Everton, Arsenal, Watford. Un crochet, une tête plongeante, les mouches tombent une à une, et le Bridge se prend lui aussi d’affection pour son Roumain téméraire.Mais de l’autre côté du miroir, la réalité dévoreet Londres referme ses tentacules sur son insouciance. Tout juste divorcé de son amour d’ado, l’actrice Alexandra Dinu, Adrian Mutu est un éphèbe de 23 ans, anxieux, qui souffre de ne plus avoir son fils Mario à ses côtés., retrace Mutu.Scruté sous tous les angles, Adrian Mutu est même suivi par deux paparazzis roumains, jour et nuit., précise Mutu. La chasse est ouverte.Éliminés par Monaco en demi-finales de la Ligue des champions, lesterminent seconds derrière les Invincibles d’Arsenal, en Premier League. Être placé c’est bien, ramener de l’argenterie à la Mère Patrie, c’est mieux. Abramovitch n’a pas le temps, et remercie Ranieri, sous les ordres de qui Mutu venait de signer 10 buts en 36 rencontres. Son successeur n’est autre que celui qui a sèchement battu l'ASM en finale de la coupe aux grandes oreilles : José Mourinho. Le début des ennuis pour le buteur roumain. Dès le départ, len’est pas clair., peste Adrian Mutu.Frustré de ne pas avoir foulé la pelouse du Parc contre le PSG (3-0), Mutu ne se présente pas à Cobham. Deux fois de suite., concède l’international roumain. La relation entre Mutu et Mourinho se crispe toujours plus, avant d’atteindre le point de non-retour :"F*ck !""F*ck Mourinho..." » Une forme de chantage s’installe, pour ne pas frustrer l’égo du technicien portugais : si Mutu n’organise pas de conférence de presse pour s’excuser et déclarer qu’il a joué blessé avec la sélection roumaine, sa carrière à Chelsea est terminée. Même Giovanni Becali le laisse tomber.Le 17 octobre 2004, la bombe est larguée : Adrian Mutu est dépisté positif à la cocaïne, et les tabloïds lâchent leurs fioles de venin, sans retenue., et voilà l’image du nouveau riche aux dents longues sévèrement écornée. Alors, Mourinho a-t-il « fabriqué » la preuve qu’il lui manquait pour se débarrasser du « Brillant » ?, révèle « Adi » . Onze jours plus tard, le 28, Chelsea licencie Mutu pour faute grave. Le terrain de jeu entre les différentes parties n’a plus les allures d’un rectangle vert, mais plutôt d’un tribunal :Les sponsors fuient le scandale, et Mutu devient même un sujet de préoccupation pour les politiciens. C’en est trop pour le nouvel ennemi public numéro un outre-Manche :Détruit intérieurement, Adrian Mutu sait qu’il doit lutter pour regagner sa place dans le milieu, et le respect de ses pairs., avoue Mutu.Devenu par la suiteen Serie A, Adrian Mutu s’est remis en selle malgré le regard des autres, et ce nom générique d’Andrei Murgu dans les jeux vidéo de foot. Aujourd’hui entraîneur du Rapid Bucarest, il a rangé son passé aux oubliettes et semble bien parti pour se faire un nom en tant que coach principal. Pouvait-il en être autrement pour ce monstre de volonté ?