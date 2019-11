Adil Aouchiche récolte le Ballon d'Argent au Mondial U17

? Gabriel Veron of @CBF_Futebol has been awarded the adidas Golden Ball after being voted the top player at the #U17WC Brazil 2019. Congratulations! ?? Adil Aouchiche, France?Eugenio Pizzuto, Mexico pic.twitter.com/YwCOyNn5ql — #U17WC ?? (@FIFAcom) November 18, 2019

Adil au pied d'argent.Le Mondial U17 a connu son épilogue, dans la nuit de dimanche à lundi, avec le triomphe des Brésiliens sur le Mexique . Les petits Bleus, qui se sont inclinés contre les vainqueurs de la compétition n'ont pas démérité et ne sont pas repartis les mains vides : une médaille de bronze grâce à leur victoire dans la petite finale face au Pays-Bas (3-1) et aussi un ballon d'argent pour Adil Aouchiche, le meneur de jeu du PSG.En effet, le numéro 10 de l'équipe de France n'a cessé d'épater pendant cette compétition. Resplendissant dans l'entre-jeu, le joueur parisien termine meilleur passeur du Mondiale avec sept passes décisives délivrées et un but. Deuxième meilleur joueur du tournoi, il concède la première place du podium à l', et champion du monde, Gabriel Veron auteur de trois buts et deux passes dé'.Les Bleuets signent par la même occasion leur meilleure performance lors d'un mondial, depuis le titre de 2001.