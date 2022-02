Adieu Maurizio Zamparini, roi de Sicile et collectionneur d'entraîneurs

Mythique président de Venise et de Palerme, Maurizio Zamparini s'est éteint ce 1er février, à l'âge de 80 ans. Connu pour avoir viré un nombre incalculable d'entraîneurs, il a également replacé Venise et Palerme sur la carte, et a offert au football quelques joueurs d'exception, à l'instar de Cavani, Dybala ou Pastore. Retour sur une vie sacrément bien remplie.

"Delio Rossi ? Il a saboté mon Palerme. Il a gâché cette équipe. C'est un bon à rien."

Le Mange-entraîneur

"Ce que dit Cosmi, c'est la vengeance d'un mec qui s'est fait limoger. Des déclarations pleines d'amertume dont il aurait pu se passer vu que je l'ai payé 500 000 euros pour cinq matches"

Alvaro, Luca, Javier, Paulo…

« La Super League ? Qu’est-ce que c’est que cette merde encore ? »

Par Eric Maggiori

Les coups de fil avec Maurizio Zamparini se passaient pratiquement toujours de la même façon. Ils commençaient par un sec : «» . Une fois les présentations faites, il prévenait, toujours sur un ton presqu’agacé: «» . Un accueil en forme de bluff : en réalité, il répondait à toutes les questions, avec disponibilité, envoyait quelquesbien senties (parfois presque), et ne raccrochait jamais avant la fin. Ce qui résume assez bien le personnage. Un bonhomme sulfureux, complètement taré, mais terriblement sympathique et humain. De ceux qui auront assurément marqué le football italien, et qui vont cruellement lui manquer.Résumer Maurizio Zamparini en un article parait pratiquement impossible. Peut-être que, pour synthétiser son oeuvre, il faudrait donner un chiffre. 66. Le nombre de trophées qu’il a remportés ? Pas du tout. Il s'agit du nombre de changements d’entraîneurs qu’il a effectué, en 32 années passées dans le football. Soit plus de deux par an. C’est simple, le Zamp’ s’était forgé un surnom, celui de «» . L’apogée a eu lieu lors de la saison 2015-2016, lorsqu’il était le président de Palerme. Il est alors entré dans les almanachs en changeant huit fois d’entraîneur en une seule saison, ce qui constitue un record dans l’histoire de la Serie A. Et ce qui est dingue, c’est que personne n’osait jamais l’envoyer chier. De nombreux entraîneurs chevronnés, à l’instar de Delio Rossi, Francesco Guidolin, Davide Ballardini, Walter Novellino, ou encore Gian Piero Gasperini, se faisaient virer comme des malpropres, puis revenaient dès que Zamparini les rappelait. «, nous expliquait il y a quelques années Franco Cammarasana, correspondant en Sicile de la. »Impulsif, Zamparini virait son coach après un mauvais résultat mais, à tête reposée, il était pris par les remords. En 2012, par exemple, il avait licencié Stefano Pioli avant même que le championnat ne débute. Quelques mois plus tard, le coach, aujourd'hui au Milan AC, cartonnait avec Bologne et Zamparini faisait dans la finesse pour exprimer ses regrets : «» . Idem pour Luigi Del Neri, viré en 2006. «» avait-il assuré, affirmation à laquelle le coach à la moustache avait répondu : «. »Cette relation amour/haine avec ses entraîneurs, Zamparini l’a entretenue tout au long de sa carrière. Un livre entier ne suffirait pas pour compiler tout ce qu’il a pu dire à propos des coachs qui sont passés sur les bancs des clubs dont il a été le président. Parmi ceux qui en ont pris pour leur grade, on trouve Francesco Guidolin, Delio Rossi ou encore Serse Cosmi. Guidolin s’était fait atomiser après une défaite 4-0 face à la Roma en 2006. «» . Delio Rossi, lui, s’est reçu un uppercut verbal en 2011, après une cinglante défaite 0-7 contre l’Udinese. «» . Quant à Cosmi, appelé justement en 2011 pour remplacer Delio Rossi (puis viré à son tour et remplacé par… Delio Rossi), il a pris la foudre après un 0-4 dans le derby contre Catane. «. » Que du bonheur.Évidemment, Zamparini, ce ne sont pas que des clashs avec des entraîneurs, même si ces derniers ont souvent défrayé la chronique. Ce sont aussi dessportives, comme celles de Venise et de Palerme. Après s’être fait la main avec Pordenone, en Serie C2 (1986-1987), Zamparini rachète donc le Venezia Calcio, qu’il fusionne avec l’équipe de Mestre (c’est d'ailleurs à ce moment là que le orange est ajouté comme troisième couleur, après le vert et le noir). Le club est alors en quatrième division, et le but est de le ramener en Serie A. Zamparini accomplira cette mission en douze ans. Au terme de la saison 1997-98, Venise, entraîné par Walter Novellino, accède à l’élite. Et alors que l’équipe se dirige tout droit vers un retour immédiat en Serie B, Zamparini a la lumineuse idée d’aller demander à Massimo Moratti le prêt d’Alvaro Recoba pour six mois. Un transfert qui va tout changer, puisque Recoba et son pote Pippo Maniero vont parvenir à sauver Venise au terme d’une deuxième partie de saison folle Mais c’est surtout à Palerme, à partir de juillet 2002, que Zamparini va écrire sa légende. L’équipe vient de remonter en Serie B, et comme il l’avait fait à Venise, le bon Maurizio promet un retour dans l’élite au plus vite. Et comme il est un homme de parole, deux ans plus tard, Palerme retrouve la Serie A après 31 années d’absence, ce qui vaudra au bonhomme d’être nommé citoyen d’honneur de la ville. Mais son Palerme ne va pas se contenter de faire de la figuration. Loin de là. Dès son retour en première division, lors de la saison 2004-2005, l’équipejoue les premiers rôles, avec une sixième place synonyme de qualification en Coupe UEFA. Dans cette équipe, on trouve notamment Luca Toni, Fabio Grosso, Simone Barone, Andrea Barzagli et Cristian Zaccardo, qui seront tous champions du monde avec l’Italie quelques mois plus tard. Zamparini s'entoure alors de deux directeurs sportifs virtuoses en la présence de Rino Foschi, de 2002 à 2008, puis de Walter Sabatini, jusqu'à la fin de l'année 2010. Son Palerme va ainsi, lors de la décennie qui va suivre, révéler de nombreux joueurs de premier plan, comme Fabrizio Miccoli, Edinson Cavani, Javier Pastore, ou encore Paulo Dybala, pour ne citer que les plus illustres.Zamparini rêvait de jouer la Ligue des Champions, son équipe passera trois fois à deux doigts de concrétiser ce rêve : en 2006 (cinquième à deux points du Chievo), 2007 (cinquième à trois points du Milan) et en 2010 (cinquième à deux points de la Samp). Depuis 2018, Zamparini s’était éloigné de la planète football. Il avait quitté la présidence de Palerme en 2017, et revendu officiellement le club fin 2018, après mille rumeurs de revente à de potentiels investisseurs saoudiens qui ne sont finalement jamais arrivés.Cette prise de distance ne l’empêchait pas de continuer à envoyer quelques coups de savate à ses successeurs, ou à donner son avis - toujours bien tranché - sur le football ( «» , avait-il dit à propos de son ancien poulain). Récemment, il avait notamment réagi au projet de Super League dans la presse italienne : «» . Simple, efficace.En octobre dernier, Maurizio Zamparini avait également connu un terrible drame. Le plus jeune de ses cinq enfants, Armando, 22 ans, est décédé à Londres des suites d’un malaise cardiaque. Une tragédie dont le Zamp’ ne s’est émotionnellement jamais remis. Fin décembre 2021, il a été opéré d’urgence d’une péritonite infectieuse aigüe à l’hôpital d’Udine. Transféré à Cotignola, en province de Ravenne, il s’est éteint dans la nuit du 1er février, à l’âge de 80 ans. Que les anges qui vont l’accueillir soient prévenus : Zamparini serait bien capable de les virer eux aussi.