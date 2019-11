Adidas dévoile les maillots de la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne pour 2020

Introducing the official Home jersey for Sweden for @euro2020. ??Exclusively available now ? pic.twitter.com/ShvXm6xxJu — adidas Football (@adidasfootball) November 11, 2019

L'Euro 2020 est déjà lancé.L'équipementier allemand Adidas a dévoilé, ce lundi, les tuniques domiciles de la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède et la Russie pour l'année 2020, qui seront très probablement celles portées lors de l'Euro. Très probablement, car si l'Espagne, la Russie et la Belgique sont déjà qualifiées, l'Allemagne et la Suède doivent encore composter leur billet lors des deux derniers matchs à venir.Des liquettes surprenantes pour certaines, avec par exemple un design à rayures pour l'Allemagne, ou un modèle comportant quatre carrés rouge de teintes différentes pour l'Espagne, reçu avec assez peu d'enthousiasme de l'autre côté des Pyrénées. À noter également un nouveau logo pour la Belgique, présenté il y a quelques jours et logiquement brodé sur le maillot rouge et noir.Et le maillot des Bleus, c'est pour quand ?