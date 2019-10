Le Bayern chute, Fribourg résiste à Dortmund

Après six journées d'invincibilité, le leader munichois est tombé. La faute à un doublé d'Adamyan, qui offre un succès historique à Hoffenheim (1-2) et laisse la possibilité à Schalke ou Mönchengladbach de prendre possession du trône. L'étonnante équipe de Fribourg, elle, a tenu bon contre Dortmund qui enchaîne les matchs nuls sur le même score à chaque fois (2-2). Pendant ce temps, Leipzig et Leverkusen, au coude-à-coude pour une place sur le podium, se sont eux aussi neutralisés (1-1) avec un petit bonbon de Nkunku.

Il avait d'abord raté le coche en tout début de partie sur un lancement d'Ihlas Bebou, à cause d'un retour de Jérôme Boateng (4). Mais l'Arménien Sargis Adamyan est du genre têtu et au retour des vestiaires, il a tout cartonné et a rappelé au Bayern le goût de la défaite. D'abord suite à une perte de balle de Corentin Tolisso, sa tentative du gauche faisant mouche (54). Puis à une dizaine de minutes du terme, battant Manuel Neuer une seconde fois en glissant (79). Une punition pour un Bayern poussif - avec un Benjamin Pavard dans le couloir gauche pour palier plusieurs absences -, qui pensait tenir son salut par un Robert Lewandowski parvenant à régler la mire (73). En fin de match, le leader n'a pas réussi à revenir et laissé Hoffenheim signer le premier succès de son histoire sur la pelouse du FCB. Tiens, Wolfsburg est la dernière équipe invaincue cette saison.Le RBL restait sur deux défaites à domicile contre Schalke (1-3) et l'OL (0-2) , une réaction était donc attendue. Cela s'est soldé par un point pris sur la pelouse du Bayer grâce à un enchaînement magnifique de Christopher Nkunku (78), sorti du banc à l'heure de jeu. Avant ça, les visiteurs avaient multiplié les face-à-face non convertis. Notamment Timo Werner (16et 26). Auparavant, le Bayer avait trouvé la faille grâce à un Kevin Volland devançant Dayot Upamecano sur une galette de Charles Aránguiz (66).Une reprise de sauvage : ce n'est ni plus ni moins ce qu'a lâché Axel Witsel sur un coup de pied de coin de Thorgan Hazard, pour venir glacer le Schwarzwald-Stadion et quelque peu refroidir laFribourg après vingt minutes disputées. C'était sans compter sur le pied gauche dévastateur de Gian-Luca Waldschmidt, à la conclusion d'une belle action des poulains de Christian Streich (55). Positionné très haut ce samedi, Achraf Hakimi a secoué tout ça pour provoquer un semi-CSC une dizaine de minutes plus tard (67). Mais le BVB a craqué à l'approche du temps additionnel, sur un ballon de Vincenzo Grifo que Manuel Akanji a envoyé dans ses filets (90). Plus solide qu'elle n'y paraît, cette