Adama Niane viré du Mali

A.B.

Tout ça pour une histoire de coiffeur ! La large victoire face à la Mauritanie (4-1) lors du premier match de ce groupe E n'a pas apporté de stabilité au Mali. Adama Niane, l’attaquant des Aigles du Mali, a été prié de faire ses valises et de quitter l’Égypte alors que son équipe affronte la Tunisie ce vendredi (16h30).Selon la presse malienne, et plus particulièrement le quotidienet le site, le joueur de Charleroi aurait pris à partie Abdoulaye Diaby pour une affaire de la plus haute importance.Explications : plusieurs internationaux maliens avaient demandé à un coiffeur de venir à leur hôtel de Suez. Et Diaby aurait été le premier à s’installer avec le coiffeur, ce que Niane n’aurait pas accepté en demandant à son capitaine comment un « petit » pouvait oser passer avant lui. Bien sûr, Diaby n’a pas aimé, et une altercation a éclaté entre les deux joueurs. Ce qui a conduit à l'exclusion de la sélection de Niane.Un tel sens des priorités, ça force le respect.