Au bonheur d'Adam

« On m’a dit que par rapport à ma taille et ma corpulence, je n’étais pas prêt. Pas de souci, j’ai accepté et je suis parti voir ailleurs. »

« Dès qu’il faisait de bons matchs avec les U19, il s’affichait sur les réseaux sociaux en mettant des "#dribbles","#petitpont". Je lui ai dit que c’était de la merde, que je préférais le voir avec nous, les pros, pour qu’il mette des "#buts". »

1,72 mètre, 64 kilos et réseaux sociaux

« Quand on recrute un nouveau joueur, tout le monde le voit comme une star. Adam Ounas n’est pas Cristiano Ronaldo. C’est un excellent joueur, qui a seulement 20 ans. Nous devons le laisser progresser, sinon on va le griller. »

Ancelotti, bonbecs et CAN

« Il est encore jeune, parfois un peu trop insouciant, mais maintenant il ne fait plus le dribble de trop et surtout il joue juste. S’il continue comme ça, il va tout exploser en Ligue 1. »

Dolce (pas) vita

Revanchard après des années galères en Italie, Adam Ounas, armé de son talent, n’a pas tardé à refaire surface dans le Nord. L’essence même d’un dribbleur génial, ne laissant que trop peu d’irréductibles indifférents, et récompensé du titre de joueur du mois de septembre par les amoureux du LOSC. Le tout en seulement six matchs. Décrit comme tel, le Tourangeau ressemblerait donc à n’importe quelle étoile filante. L'histoire serait cependant trop romancée, pour celui qui a toujours voulu prouver qu’il pouvait réussir seul. Pour cause, dès le départ, Ounas a dû se débrouiller. Souvent le plus petit de sa promotion, mais paradoxalement surclassé dans les différentes catégories, il aura d’abord souffert de lacunes physiques visibles. Surdoué techniquement, il lui a cependant fallu batailler afin de convaincre entraîneurs et recruteurs à l’orée des années 2010, à une époque où la France jetait encore son dévolu sur les déménageurs, et où le modèle espagnol peinait à faire loi.Au-delà des interrogations autour de son physique, Ounas pèche également par son immaturité. Ce qui n'est pas une surprise pour un gamin attachant, mais capricieux, dont l'évolution tranche avec celle de l'autre promesse du Tours FC : Abdou Diallo. Son meilleur pote, avec qui il grandit dans le quartier de Sanitas, avancera en effet à vitesse grand V, quand le petit Adam quittera le club à ses 15 ans, frustré par son sort :Un scénario reproduit au Pôle Espoirs de Châteauroux, au sein duquel il ne séjourne que deux ans, avant de prendre la porte pour d'autres. Cette insolence juvénile ne sera atténuée que par la signature de son premier contrat professionnel aux Girondins de Bordeaux, en 2015. Mais si les chemins de traverse ont été multiples, ils auront dessiné la trajectoire d’un garçon désireux de rattraper le temps perdu., entame Henri Saivet, son ancien capitaine aux Girondins.À l’image de ses départs fracassants de Tours puis Châteauroux, l’ailier a surtout compris qu’il réussirait à faire son trou en solo :, précisait-il àTant pis pour la gonflette, tout passera par le dribble.Gaucher exclusif, le feu follet a ainsi su transformer un cliché en arme fatale., glisse Frédéric Guilbert, son compère de couloir au Haillan. Une évidence, toujours amusante selon Saivet : « Quand il monte pour la première fois avec les pros, j’ai voulu le taquiner. Parce que dès qu’il faisait de bons matchs avec les U19, il s’affichait sur les réseaux sociaux en mettant des "#dribbles","#petitpont".Joueur de quartier, Adam Ounas a donc appris à se défendre à coups de reins., détaillait-il à beIN SPORTS.Façonné, l’introverti n'hésitera pas à se montrer volcanique, au moment d’aller au charbon.Le CV plaide, à ce titre, en ce sens : Ounas a déjà écumé six clubs à 25 ans.À vrai dire, ce CV d’intermittent du spectacle se situe loin des standards affichés par(le Petit en VF, son surnom dans la Botte), une fois lâché sur le pré. Intenable couloir droit, Ounas n’a jamais été aussi bon qu'avec les clés d’une partie entre les crampons., appuie Guilbert.Le rendement est en effet difficilement contestable, quand les pépins physiques s'éloignent.Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Naples le signe à l'été 2017 contre douze millions d’euros, permettant aux Girondins de réaliser la plus grosse vente de leur histoire. À son arrivée, Maurizio Sarri ne le connaît en réalité ni d’Eve ni d’Adam : Ajoutez à cela des supporters incapables de prononcer son nom et vous obtenez le cocktail idéal pour des débuts compliqués. Cinq mois après son transfert, l'Algérien compte une seule titularisation, en Coupe d'Italie, et quelques petites apparitions en Serie A, soit 163 minutes au total., lâche-t-il au micro d'El Heddaf. Pour ne rien arranger, le Vert entre en concurrence directe avec José Callejón, cadre du club qui entame alors l'exercice 2017-2018 pleine balle. L’inverse d’Ounas, toujours trop tendre pour Sarri :Au sortir de ce baptême du feu loupé, l’homme, devenu papa, doit finalement attendre 2019. L'année de toutes les réussites. D'abord par du temps de jeu glané auprès de Carlo Ancelotti , le mentor ultime, n'hésitant pas à lui claquer un bisou pour s’excuser de l'avoir laissé sur le banc Titulaire régulier, Ounas se montre également décisif, malgré les blessures musculaires. Ensuite, en retrouvant les joies de la sélection, après quasiment un an d'absence. Un état de grâce conclu par le sacre à la CAN. Dans son rôle de, Ounas marque trois fois et arrache son premier trophée majeur à 22 ans. Haris Belkebla, copain de l'EN, n’a jamais douté :Aussi chambreur qu’Adam, le milieu brestois ne se fait pas prier pour dévoiler l'un de ses péchés mignons :Du sucre, à défaut de s'envoyer une ration deaux côtés d'Ismaël Bennacer.En résumé,a appris à marcher à la confiance. Un constat entrevu au moment de quitter les, en prêt à Nice. Le retour en Ligue 1 est alors prometteur, mais une blessure au genou va le stopper dans son élan. Refroidi par les 25 millions d’euros d’option d’achat, le Gym ne le conservera pas. L’instabilité refait dès lors son apparition la saison suivante, avec deux expériences mitigées. À Cagliari, où la Covid-19 et une blessure aux adducteurs le priveront d’une nouvelle CAN, puis à Crotone, en hiver, pour un léger mieux, en dépit de la relégation du club. Quelques aventures sans lendemain, sur fond de titularisations sporadiques. À son retour à Naples, las'évapore au milieu des galères : un cambriolage violent quelques heures avant de défier Milan, un abonnement à l'infirmerie et un énième Covid. Bilan : 439 minutes disputées entre 2021 et 2022, cette fois sous la houlette de Luciano Spalletti.Une déception latente, sur laquelle l'intéressé ne souhaite pas s'attarder :Ce mercato estival 2022 jouera finalement sa partition salvatrice dans le. L’Algérien rejoint le LOSC, guidé par la raison :, assure Paulo Fonseca.Ce titre de joueur du mois témoigne de son intégration réussie dans la capitale des Flandres, tel que le concède Henri Saivet :Les week-ends s’enchaînent et l'ex-Girondin continue de martyriser les défenses hexagonales, aussi bien en match, comme face à Lorient, qu'aux entraînements Le frêle tricoteur s’est même entouré d’un préparateur physique avec qui il. Et s’il assure ne pas encore le voir à 100% de ses capacités, Belkebla y décèle un signe de maturité :Étincelant depuis le début de saison, Adam Ounas est donc à la croisée des chemins. Car si les blessures l’épargnent et qu’il trouve son rythme de croisière, le « Petit » jouera assurément un rôle majeur dans ce LOSC. Marquer (ou passer) lors du derby du Nord face à Lens n'en serait que la confirmation.

Par Adel Bentaha et Thomas Morlec

Tous propos recueillis par TM, sauf mentions.