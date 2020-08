On a discuté avec Adam Nowakowski, qui joue à Bradford pour £1 par semaine

Cadre commercial dans une entreprise alimentaire, Adam Nowakowski est aussi footballeur à Bradford Park Avenue. Habitué à l’anonymat de la sixième division anglaise, le joueur de 32 ans s’est subitement retrouvé dans la lumière en prolongeant avec son club pour 1 livre sterling par semaine. Un geste de solidarité dans un contexte économique compliqué, qui lui a valu de nombreux témoignages de respect. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.

Thanks for everyone’s kind words following my £1 a week contract @BPAFCOfficial any chance of a pair of boots @paulpogba @MarcusRashford @GNev2 Pre-season in sliders https://t.co/1dYJQGMJ2Z pic.twitter.com/KBHeZyrybH — Adam Nowakowski (@koskiadam) August 15, 2020

« Maintenant, je n’ai plus de pression, je suis payé £1 par semaine ! »

« Je n’ai pas fait ça pour que les gens suivent le mouvement, beaucoup comptent sur leur salaire de joueur pour payer leurs factures. »

Propos recueillis par Quentin Ballue

Je joue à un niveau semi-professionnel, en « non-league football » , depuis une douzaine d'années. J’ai passé la plus grande partie de ma carrière à Harrogate Town, qui vient d’être promu en English Football League. C’est quelque chose d’immense pour eux, je suis très content pour le club. Ensuite, j’ai joué avec Darlington, et depuis quatre ans, je suis à Bradford Park Avenue. Je joue généralement au milieu de terrain. Je peux jouer en défense, dans l’entrejeu ou en attaque, mais je joue davantage comme un milieu box-to-box, un peu comme Pogba.La pandémie a frappé le monde entier, beaucoup de gens ont été affectés. Mon contrat avec le club arrivait à son terme, et j’avais conscience d’avoir eu la chance de jouer au niveau semi-pro pendant si longtemps. Face à l’incertitude dans laquelle se retrouvaient les clubs de football, qui ne pouvaient plus engendrer de revenus par la billetterie et qui risquaient de voir des sponsors locaux se désengager à cause de leurs propres difficultés, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider. On était en mars, avril, et je me suis dit que ce serait un beau geste de signer pour £1 par semaine, pour aider le club, mais aussi pour sensibiliser les gens au football semi-professionnel.Oui, j’ai une affiliation avec Bradford. Mon grand-père jouait au rugby pour un grand club au Royaume-Uni, Bradford Northern, qui s'appelle maintenant Bradford Bulls. Ils ont joué pendant des années et des années en Super League. Il était capitaine, il avait aussi beaucoup fait pour la communauté en levant des fonds pour des œuvres de charité, il a d'ailleurs été fait membre de l'Empire britannique par la Reine pour ses services. Donc j’ai une affiliation avec Bradford, une affiliation avec le sport et avec le « non-league football » , donc quel meilleur moyen de renvoyer l’ascenseur qu’en signant pour £1 par semaine ?Oui, exactement. Tout ! Je vais peut-être devoir ressortir mon vélo et me mettre à pédaler pour économiser un peu d’argent.Oui, j’ai été approché par plusieurs clubs, avec de belles propositions de contrat. Mais compte tenu de la pandémie et de ces temps incertains, je me suis dit qu’il fallait aider le club de Bradford.Oh, les messages que j’ai reçus, notamment sur Twitter... Très reconnaissants, très positifs. Ma famille m’a totalement soutenu. J’ai vécu douze années incroyables avec le « non-league football » , on ne peut pas vraiment mettre de prix sur ça. Le vestiaire de Bradford a été fantastique également, ils ont été géniaux.Oui, c’est vrai.En semi-pro, tu as des gens qui font des jobs très différents. L’un des gars du vestiaire, Nicky Clee, travaille comme comptable, et il s’est engagé à faire ma déclaration d’impôts. Un autre travaille dans un café, il a dit qu’il m’amènerait un café pour chaque match qu’on jouera à l’extérieur. Ce sont de très beaux gestes. Certains fans ont aussi pris contact pour qu’après le match, on se retrouve au club house, qu’on boive un coup ensemble. Je pense que je n’aurai plus jamais à payer à boire maintenant.J’ai connu certains de mes meilleurs amis grâce au « non-league football » , j’ai rencontré des personnes fantastiques. Des supporters, des joueurs, des managers, des personnes du staff... J’ai été très chanceux de grandir au Royaume-Uni, de pouvoir jouer au football et d’en tirer un revenu. Beaucoup de gens aimeraient être dans cette situation, donc je me sens particulièrement chanceux d’avoir pu le faire pendant les douze dernières années. J’ai aussi pu côtoyer des joueurs vraiment doués, en tant que partenaires ou qu’adversaires. Je vis quelque chose de formidable.Exactement ! C’est marrant, j’ai fait cette blague il y a quelques jours. Mes coéquipiers disaient :Et je leur ai répondu :L’atmosphère est géniale dans le vestiaire. Si j’ai fait ça, c’est aussi parce que c’est Bradford, que j’adore le club et les gars. Maintenant, j’ai hâte d’être à notre premier match, j’espère que la saison 2020-2021 sera positive pour nous.Je ne peux pas le dire, mais si vous regardez les chiffres mis en avant par la BBC ou d’autres médias pour le salaire moyen en Conference North, c’est probablement un point de repèrePour le moment, j’ai la chance d’être dans une bonne situation. La sixième division est semi-professionnelle, ça me permet d’avoir mon travail à temps plein, et aussi de jouer au football, un sport que j’adore. Je n’ai pas fait ça pour que les gens suivent le mouvement, parce que tout le monde n’est pas dans la même situation. Beaucoup comptent sur leur salaire de joueur pour payer leurs factures. C’était plus pour sensibiliser. Au Royaume-Uni, une campagne s’est lancée avec le hashtag #LetFansIn pour que les clubs semi-pros puissent accueillir de nouveau des spectateurs, avec les mesures sanitaires nécessaires, et ainsi engendrer des revenus. Cela aiderait vraiment les clubs. Il y a l’aspect financier, bien entendu, mais ce serait aussi positif d’un point de vue social et mental de voir revenir les supporters, de voir revenir la normalité peu à peu.Oui, j’ai vraiment été surpris. Je suis passé sur l’antenne nationale de la BBC, on a parlé de moi sur Sky Sports News, ITV également... J’ai reçu beaucoup de marques d’intérêt, c’est assez inattendu, et j’ai encore beaucoup de demandes d’interviews pour les semaines à venir. Tout ça est très nouveau pour moi, donc j’essaye juste d’être moi-même, d’être authentique, et de raconter mon histoire.On espère juste que tout revienne à la normalité. Le football, les spectateurs, tout ça. Ce serait top. Et d’un point de vue personnel pour Bradford Park Avenue, ce serait génial d’obtenir quelques bons résultats, et pourquoi pas atteindre les play-offs !