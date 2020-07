Lallana sur le point de signer à Brighton

1

Best friends, teammates and now Premier League champions.Adam Lallana pays an emotional tribute to his captain, @JHenderson ❤️ pic.twitter.com/ocRq5jH6C9 — Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) July 24, 2020

Adam ne se retrouvera pas en tenue d’Ève.Oui, Adam Lallana existe toujours. Et à 32 ans, le milieu offensif souhaite redonner du souffle à sa carrière. Fort d’un titre de champion avec les, l’Anglais n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp qui ne l’a titularisé qu’à trois reprises cette saison.Selon la BBC , Lallana devrait s’engager sous peu avec lesde Brighton qui ont réussi à obtenir leur maintien en Premier League. Un club de première division qui peut apparaître comme « modeste » , pour un joueur de cette trempe. Lallana va donc quitter son meilleur ami, Jordan Henderson, et mettre fin à six années de folie dans l'enceinte d'Anfield.Qu'il retrouvera dans la peau de l'ennemi, du coup.