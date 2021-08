Ada Hegerberg : « Je veux que mon sport aille dans le bon sens »

Blessée durant de longs mois, l’attaquante star de l’OL devrait faire son retour à la rentrée, alors que son club sort d’une saison sans titre. La Norvégienne de l'OL fait le point sur sa prochaine reprise et juge sans concession le niveau du championnat français.

C'est une honte. La @FIFAWWC en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la @FFF. Bravo à toutes et à tous. @BrigitHenriques https://t.co/pyigRNt8WG — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) May 6, 2021

« Garder douze équipes est la meilleure décision. Autrement, ça aurait été un gâchis. »

« Quand les grands clubs montent une section féminine, il faut qu’ils aient un plan, pas qu’ils montent une section juste pour monter une section. C’est une question de patience, d’investissements sur le long terme. »

« J’ai commencé à faire beaucoup de yoga pendant mes blessures ces derniers temps. On apprend à mieux prendre soin de son corps. Je suis devenue extrêmement consciente de ça ces dernières années. »

Propos recueillis par Guillaume Vénétitay

Pour nous, c’est la plus grande nouvelle depuis longtemps. On l’attendait depuis un moment, c’est important d’avoir une plateforme pour que les gens aient accès à notre sport. Maintenant, c’est à nous de jouer, de faire le maximum parce que c’est une bonne opportunité pour qu’on regarde nos matchs.Il y a tellement d’abonnements, il faut payer pour avoir accès à tout, mais tu peux regarder toutes les compétitions. Je suis plus à l’ancienne, je visionne les matchs à la télé, mais il faut s’adapter. Le monde change petit à petit. Là, on donne un accès facile et gratuit aux gens et ça doit aider à développer le sport. C’est quelque chose qui nous manquait.Heureusement qu’on a mis la pressionEn France, tu as deux clubs, le PSG et l’OL, qui ont engagé des investissements sur le long terme. Je peux évoquer mon président, Jean-Michel Aulas, qui a transformé l’équipe féminine. Avec une vision et une philosophie, il a réussi à faire de l’OL la meilleure équipe du monde. J’aurais aimé que d’autres personnes suivent son exemple. À la fédération, il faut continuer à travailler sur le développement. En France, on est encore loin de ce qui se fait en Espagne ou en Angleterre, il faut être honnête sur notre statut et où l’on en est aujourd’hui. Garder douze équipes est la meilleure décision. Autrement, ça aurait été un gâchis. Nous, en tant qu’athlète, on n’est pas là pour prendre les décisions importantes mais un dialogue aurait été utile.Je ne peux parler que de mon expérience. Il n’y a pas souvent de dialogue entre les joueuses et les fédérations, mais ce n’est pas uniquement un problème français. Et ça commence à changer, il faut mêler les visions et les pensées de personnes de tout âge, des hommes, des femmes... Il y a encore du chemin à faire. Mais lorsqu’on est performante, on peut avoir le courage de s’exprimer.Je me suis mise dans cette position grâce à mes performances et à mon statut. J’ai une responsabilité, je prends ça au sérieux et je veux que mon sport aille dans le bon sens. Ce n’est pas facile de s’exprimer sur des sujets importants aujourd’hui, il faut encaisser les critiques qui suivent. Il faut parler avec nos convictions pour que ça change. Si on est plusieurs à prendre la parole, ça aura évidemment plus de poids.Ce n’est pas forcément une question d’argent ou de salaire identique, mais d’avoir les conditions qu’on mérite. C’est du respect. Si on commence à prendre le foot au sérieux depuis l’enfance, c’est sûr que le niveau va être différent. L’important, c’est de changer cette culture, d’éduquer les gens et que la prochaine génération en profite. Quand on joue au foot en tant que femme, c’est impossible de ne pas être dans ce combat. Il y a beaucoup de travail à faire sur le professionnalisme car certaines doivent travailler à côté, il faut mettre les meilleures conditions pour développer notre sport.C’est vrai, c’est une bonne question...Mais honnêtement, je ne saurais pas dire.C’est vrai que le foot a un peu changé. Plusieurs clubs masculins ont investi, c’est l’évolution, le foot moderne. C’est très dur économiquement de rester un club uniquement féminin. Quand les grands clubs montent une section féminine, il faut qu’ils aient un plan, pas qu’ils montent une section juste pour monter une section. C’est une question de patience, d’investissements sur le long terme. Je suis consciente qu’on a besoin des clubs masculins pour le moment afin de créer notre propre économie. Et c’est beau d’avoir une équipe avec deux sections, il y a un respect mutuel, on partage le même centre, c’est important.La saison qui vient sera tellement importante. Il y a beaucoup de travail à faire. L’année dernière, je l’ai vécue différemment et ce fut très difficile car j’étais blessée. Il ne faut pas trop se cacher derrière le Covid, il y a aussi d’autres choses. Maintenant, il faut reconstruire une équipe capable de tout gagner à nouveau. On devra avoir du caractère et se remettre au travail. Je suis au taquet ! On sera prête et je dois prendre mes responsabilités pour faire progresser le club.Malheureusement, je n’ai pas fait beaucoup de montagne ces dernières années. Et le Covid a tout stoppé. Je suis allée directement à la maison pour voir ma famille et des amis. Je suis revenue à la base, à proximité de la nature. Et ça m’a fait du bien, c’était différent des standards du foot : l’entraînement, dormir, bien récupérer, à nouveau l’entraînement...Elle reste toujours aussi forte. Ils sont là depuis le début, ils m’ont énormément soutenue, ça aurait été difficile d’arriver à ce niveau-là sans eux. On a une communication directe et claire depuis que je suis toute petite, avec beaucoup de discussions. Pas celles où on l’on crie, mais ce sont plutôt des analyses de matchs avec mon pèrepour que je continue à m’améliorer. On joue aussi au foot en famille, chaque Noël, chaque été. Mais des choses ont également changé, je me suis entourée de Victoret d’Alan, qui s’occupent de mes intérêts. Ils me permettent de m’organiser pour que je me concentre sur le foot.Les compteurs sont toujours remis à zéro, il faut recommencer, trouver comment être meilleure la saison prochaine. C’est un monde difficile, mais on joue au foot, le plus beau sport au monde et je peux vivre de ma passion. Je n’ai donc pas eu de problème à retrouver l’envie, je suis tellement passionnée. Jouer, c’est ce qui me motive tous les jours. Mais je sais que c’est dur, difficile, ce n’est pas simple pour tout le monde de jouer au plus haut niveau.J’étais allée chercher quelqu’un qui m’a aidée. Pas seulement sur le plan psychologique, mais aussi pour être mieux préparée, être mieux dans ma tête tous les jours. C’est vrai que ce n’est pas encore généralisé, c’est une démarche individuelle de la part de celles qui le souhaitent. Mais je pense que c’est important pour rester au plus haut niveau. Il faut avoir du caractère, être fort mentalement, ça m’a beaucoup aidée à certains moments.J’ai commencé à faire beaucoup de yoga pendant mes blessures ces derniers temps. On apprend à mieux prendre soin de son corps. Je suis devenue extrêmement consciente de ça ces dernières années. Je me suis dit : « À mon retour, je ne serai pas la même joueuse. » Je suis allée chercher des compétences pour améliorer mon alimentation, mon hygiène de vie, ma capacité à récupérer. J’ai rencontré des gens qui m’ont aidée. J’ai hâte de rejouer et de voir la différence.J’ai bien noté la rivalité et c’est important d’avoir ces matchs-là. Saint-Etienne est un club historique, j’espère qu’il vont mettre les moyens pour garder leur équipe féminine au plus haut niveau et prendre exemple sur l’OL.