Achraf Hakimi, meilleur sprinteur de Bundesliga

Il devrait troquer son maillot jaune pour un maillot vert.Arrivé en Allemagne en 2018, Achraf Hakimi trône au sommet de la hiérarchie des joueurs les plus rapides de Bundesliga, comme le rapporte. Depuis 2013 et l'introduction des statistiques relatives aux courses (vitesse, fréquence, distance), aucun joueur n'avait franchi la barre des 36 km/h. Avec un sprint enregistré à 36,49 km/h cette saison, le Marocain est le premier à passer ce cap, effaçant au passage l'ancien recordman Pierre-Emerick Aubameyang et une course à 35,44 km/h, déjà à Dortmund.Plus intéressant, Hakimi ne se limite pas à des éclairs ponctuels. Le joueur a aussi réalisé 1 007 sprints en Bundesliga cette saison. De quoi le placer largement en tête de ce classement, devant Alphonso Davies (839 sprints) et Filip Kostić (832). Le latéral du BvB est aussi sixième joueur avec le plus de courses à haute intensité et figure parmi les trente joueurs ayant parcouru le plus de distance avec plus de 292 kilomètres au compteur. Interrogé par le média espagnol, Víctor Salinas, physiothérapeute chargé de la rééducation du marocain après sa blessure en fin de saison dernière , explique les raisons de ces performances athlétiques : «Erik Zabel peut trembler.