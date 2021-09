Hakimi, latéral sans frontières

Marocain de sang, Espagnol du sol

Photos de famille, des centaines de messages et une petite bombe

L'école Conte, les buts et les faux maillots

Par Alexandre Aflalo et Adel Bentaha





Rabie Tekassa se souviendra longtemps de son été 2018. Si ce scout de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en Espagne partage logiquement le plus clair de son temps des deux côtés du détroit de Gibraltar, c'est cette fois les tribunes de Russie qu'il arpente. Pour y voir les Lions de l’Atlas disputer la Coupe du monde, bien entendu, mais en particulier l’un d’eux : Achraf Hakimi. Cinq ans plus tôt, Rabie était encore employé dans une société d’informatique et tuait le temps en surveillant d’un œil amoureux les joueurs marocains qui évoluaient aux quatre coins de l’Europe., justifie-t-il. C'est à ce moment qu'il entend parler de ce latéral droit au pied de velours et au souffle intarissable, qui officiait alors pour les jeunes du Real Madrid. Le coup de foudre est immédiat.Un gamin avec qui il avait fixé ses premiers rendez-vous lorsque celui-ci avec 15 piges au compteur, sans s’imaginer alors qu’ils les mèneraient jusqu’ici.À seulement 22 ans, non content d’avoir déjà disputé une Coupe du monde avec son pays, Achraf Hakimi a déjà défendu les couleurs du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de l’Inter Milan et, depuis cet été, du Paris Saint-Germain. Un itinéraire de globe-trotter inscrit dans son ADN : Marocain de maillot, Achraf Hakimi est pourtant un véritable Espagnol du sol. Né à Madrid le 4 novembre 1998, ce qui n’en fait l’aîné de son nouveau meilleur pote Kylian Mbappé que d’une cinquantaine de jours, le petit Achraf a vécu tout le début de sa vie de l’autre côté des Pyrénées. C’est là où ses parents, tous les deux marocains, ont migré au début des années 1990. Le père est vendeur ambulant sur des marchés, la mère fait des petits travaux domestiques chez des familles espagnoles. À la maison, avec ses parents, son frère et sa sœur, le jeune Achraf bafouille un arabe qu’il a, selon Tekassa,. Lui se sent plus à l’aise à causer en espagnol, surtout sur un terrain de football.Joueur du Real Madrid depuis ses années cour de récréation, il joue pour toutes les équipes de jeunes avant d’intégrer le Castilla, en 2016., se souvient Nikólaos Vérgos, l’un de ses camarades de promo.Unqui ne met pas longtemps à devenir évidence : à son poste, Achraf Hakimi est une flèche. Latéral droit depuis toujours, il est pourtant le premier fer de lance offensif de son équipe., se marre son ancien sélectionneur Hervé Renard, qui s’est pris d’une grosse affection pour le garçon lors de son passage à la tête des Lions de l’Atlas.Malgré l’hispanité que Renard décèle si clairement dans son attirance vers le but adverse, Achraf Hakimi tient avec l’Espagne une relation footballistique distante. Avec la sélection, d’abord, qu’il balaye d’un revers de main pour représenter son pays d’origine, même en n’y étant pas né. En juin 2013, un premier rendez-vous avec les U17 marocains est manqué, parce que Hakimi a des examens scolaires à passer au moment du rassemblement. Ce n’est finalement qu’en 2015 qu’il honore sa première sélection avec les U20 vert et rouge."Quand est-ce qu’ils vont me convoquer ?" se souvient Rabie Takassa.Níkos Vérgos se souvient même d’un Hakimi qui. Le choix est simple : c’est celui du cœur, et, assure Rabie Takassa, même si l’Espagne a bien tenté de le rattraper avant qu’il ne soit trop tard :, se souvient le scout."Juste pour essayer, voir comment ça se passe là-bas."(à l’époque directeur technique national du Maroc, NDLR)En sélection, Hakimi rejette l’Espagne. Mais en club, c’est l’Espagne qui le repousse. Lorsque Hervé Renard fait appel pour la première fois à Hakimi avec les A en sélection marocaine à l’automne 2017, le gamin n’a même pas encore soufflé sa dix-neuvième bougie ni honoré sa première cape en pro avec son club formateur. Il faut dire qu’à l’époque, les postes de latéraux, s’il peut évoluer aux deux, sont squattés au Real par Carvajal et Marcelo, au sommet de leur art., raconte Lucien Favre, son entraîneur au Borussia Dortmund, qui en a bien profité, puisque c’est sous ses ordres qu’Achraf Hakimi explosera lors de son prêt chez lesentre 2018 et 2020. Avec sa vitesse de Formule 1 lancée en pleine ligne droite, le jeune et pétillant Hakimi fout rapidement au placard le vieillissant Łukasz Piszczek, taulier du poste depuis des années., détaille Favre.(Rires.)Le Suisse se souvient notamment d’un match particulièrement marquant contre l’Inter, en Ligue des champions. Mené 2-0 à la pause, le BvB retourne lesen deuxième période, notamment grâce à un doublé de son latéral droit :En Allemagne, deux saisons durant, Achraf Hakimi se plie à la rigueur défensive d’une équipe teutonne qui évolue le plus souvent dans un système à quatre défenseurs. Puis, quand arrive la fin de son prêt et que le Real souhaite capitaliser sur son crack, un monde d’opportunités s’ouvre à lui. Et surtout celle de travailler avec un homme., replace Hervé Renard."Travailler avec Antonio Conte, c'est fabuleux pour toi, il va te faire progresser sur des petites choses que tu ne maîtrises pas encore à la perfection."Le technicien italien et son amour des pistons vont refaire d’Achraf Hakimi une arme offensive redoutable, sur un côté droit qu’il connaît comme sa poche., analyse son pote grec Nikólaos Vérgos.D’ailleurs, c’est un truc qu’il n’a jamais caché travailler. Hervé Renard se souvient avec un grand sourire :"Moi, je suis un attaquant, moi !" (Rires.) "Attaquante",Lorsqu’il va le chercher pour 60 millions d’euros à l’intersaison, le Paris Saint-Germain sait qu'il tient en Achraf Hakimi une denrée rare. Déjà parce que les latéraux droits de classe mondiale ne courent pas les rues. Ensuite, et surtout, parce que celui-ci est un gamin qui, à 22 ans, parle déjà tous les footballs couramment, pour s’être nourri d’expériences très diverses de l’Espagne au Maroc, de l’Italie à Allemagne., estime Renard.Finalement, Achraf Hakimi semble autant permettre au PSG de franchir un palier que l’inverse. Et ce, à tous les niveaux., pose Rabie Takassa.(rires)Malgré tout l’engouement qu’il provoque, l’enthousiasme des Parisiens qui s’extasient à chacune de ses percées côté droit, chacun de ses centres millimétrés ou à la moindre célébration personnalisée avec Mbappé, lui reste calme., lâche Nikólaos Vérgos.Hervé Renard confirme :Ça tombe bien, au PSG, c'est un peu tout ce qui compte.