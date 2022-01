Hakimi, franc-tireur

Doublement buteur sur coup franc dans cette CAN au Cameroun, Achraf Hakimi devient progressivement le leader charismatique d’une équipe marocaine en plein changement générationnel. Et au vu de ses qualités face à un mur, le piston droit pourrait tout à fait prétendre à devenir le tireur attitré du Paris Saint-Germain.

« Choisir le tireur, c’est un feeling. Celui qui en met le plus à l'entraînement, ce sera le premier choix. Après, il y a aussi l’instant du match où celui qui se sent le mieux prend ses responsabilités. »

Pochettino, cœur à prendre

Ce n’est un secret pour personne : Vahid Halilhodžić est un homme difficile à séduire. Peu académique dans sa communication, le sélectionneur du Maroc avait pourtant bien choisi ses mots au moment de définir l’impact physique d’Achraf Hakimi au sein de son équipe taillée pour faire partie des favorites dans cette Coupe d'Afrique des nations., tranche coach Vahid dans un entretien pour Le Quotidien du sport Oui, et cela va même plus loin depuis le début de la nouvelle année civile. Grâce à ses faits d’armes en sélection nationale, Hakimi a ajouté une nouvelle spécialité à sa panoplie déjà bien remplie de footballeur professionnel : le coup franc direct.Que ce soit pour arracher le match nul contre le Gabon (2-2) ou permettre à son équipe de faire la différence face au Malawi (2-1) , Hakimi s’est à chaque fois illustré de la même manière. Légèrement excentré sur la droite du terrain, son coup franc est parvenu à passer par-dessus le mur avant de surprendre le gardien grâce à une trajectoire flottante. Pour le choix de la lucarne, l’intéressé ne semble pas embêté : à gauche ou à droite, selon le placement du portier adverse. Mais comment Hakimi a-t-il fait pour être désigné tireur des Lions de l’Atlas ?, explique l’ancien international français Bruno Ngotty.Au Maroc, le casse-tête est terminé : Hakimi est devenu le tireur numéro un. Mais comment cela se passera-t-il au PSG , où Messi, Neymar, voire Di María se tirent déjà la bourre dans le domaine ?, évoque Ngotty, passé par le club de la capitale entre 1995 et 1998.(Djorkaeff)(Le Guen)Si Hakimi n’est pas (encore ?) un adepte des missiles téléguidés de plus de trente mètres, son secteur d’activité pourrait se rapprocher de celui de Neymar, également droitier. Mais Ney sera-t-il capable de ranger son ego pour son coéquipier marocain ?, analyse Ngotty."Quel est le meilleur choix pour faire basculer le match en faveur de mon équipe ?" » Une question à laquelle Mauricio Pochettino devra apporter une réponse, sous peine de voir ses ouailles se chamailler pour un rendu peu commode.Enfin, la question du sang-froid vient aussi à l’esprit. Dans cet exercice si méticuleux, Hakimi serait-il aussi efficace dans un huitième de finale de CAN face au Malawi que dans une finale de Ligue des champions ? Unique buteur lors de la finale de C2 1996 entre le PSG et le Rapid Vienne grâce à un coup franc indirect, Ngotty l'en pense capable :Parce qu’un bon tireur de coup franc, c’est avant tout un joueur sûr de sa force.