Accusé de violences conjugales, Joey Barton a été innocenté par sa femme

Nouvel épisode rocambolesque dans la vie de Joey Barton.Accusé de violences conjugales par son épouse Georgia le 2 juin dernier, Joey Barton n'ira pas se défendre au tribunal. Et pour cause : sa femme est revenue sur sa version des faits, causant l'annulation du procès. Dans une lettre manuscrite à destination du procureur, Georgia Barton explique s'être trompée sur les faits et ne souhaite plus porter plainte. Le soir de l'accident, son mari et elle étaient alcoolisés, en présence d'amis. Selon elle, les détails donnés après l'agression n'étaient pas certains. Elle parle maintenant d'un accident.Clairement ivre lors de son arrestation selon le procureur Daniel O'Donoghue, Joey Barton a donc été innocenté et son procès devant le tribunal de Wimbledon annulé, annoncent leet le