Benfica rate le coche face à Tondela

Benfica (4-4-2) : Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo - Pizzi (Jota, 83e), Gabriel, Weigl (Sousa, 59e), Rafa Silva - Taarabt, Carlos Vinícius (Seferović, 75e). Entraîneur : Bruno Lage.



Tondela (4-4-2) : Cláudio Ramos - Petkovic, Sampaio, Tavares, Ferreira - Murillo, João Pedro, Pepelu, Rodrigues - Valente (Xavier, 70e), Rúben Fonseca (Toro, 57e). Entraîneur : Natxo González.

MR

Le trône n'était pourtant pas loin.Avec la défaite du FC Porto ce mercredi sur la pelouse de Famalicão (2-1) , le Benfica Lisbonne avait l'occasion rêvée de reprendre les rênes du championnat portugais. Mais incapables de l'emporter à domicile, ils ont raté cette formidable oppopportunité. Pourtant, dès le coup d'envoi, Benfica est bien décidé à prendre les devants, mais la frappe de Rafa Silva est parfaitement détournée par Cláudio Ramos (2). On pense alors que cette première période va être un véritable calvaire pour les visiteurs, mais ces derniers tiennent bon et rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge.Au retour de la pause, Carlos Vinícius et Pizzi tentent de dynamiter la défense adverse sauf que la réussite n'est toujours pas au rendez-vous. Pire, la poisse ne lâche pas Benfica, car l'heure de jeu, Julian Weigl doit sortir sur blessure. En face, Tondela n'est guère dangereux, hormis sur une frappe malicieuse mais non cadrée d'André Almeida (75). Après quoi, plus les minutes passent et plus la rencontre ressemble à un attaque-défense. Un petit jeu qui n'est pas loin de profiter aux Aigles de Bruno Lage quand le coup de casque de Rúben Dias vient s'empaler sur le montant adverse (78). Le sort s'acharne contre Benfica lorsque quelques minutes plus tard, c'est au tour de Dyego Sousa d'être rembarré par la barre transversale de Ramos (85). En fin de match, Benfica pousse de toutes ses forces, mais les joueurs de Tondela ne craquent pas et obtiennent ce qu'ils étaient venus chercher : un petit point sans relief.Frustrant pour Benfica, qui reste deuxième à cause des confrontations directes.