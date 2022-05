Accroché dans les derniers instants à Lens, Monaco termine troisième

Lens (3-4-2-1) : Faríñez - Gradit (Cahuzac, 89e), Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankoswki (Machado, 69e) - Sotoca (Saïd, 69e), Pereira da Costa (Jean, 81e) - Kalimuendo (Ganago, 81e). Entraîneur : Franck Haise.



Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, C. Henrique (Maripán, 88e) - Fofana, Tchouaméni - Vanderson (Jakobs, 73e), Volland, Golovine (Boadu, 58e) - Ben Yedder (Matazo, 88e). Entraîneur : Philippe Clément.

Pas de dix sur dix, pour l'ASM.Menés au score et bousculés comme rarement ces dernières semaines dans le nord, les joueurs de la Principauté ont longtemps pensé signer un dixième succès consécutif. Mais c'était compter sans le cœur des Sang et Or, auteurs de l'égalisation au bout du temps additionnel. Un nul qui condamne Monaco à la troisième place derrière l'OM, large vainqueur de Strasbourg (4-0). Dans un stade Bollaert incandescent, venu dans l'espoir d'assister à un miracle pour les Sang et Or, les Lensois ont démarré très fort. Nübel a très vite dû s'interposer devant Kalimuendo (7), avant que Fofana ne soit contré de près après s'être infiltré dans la surface adverse (21). Le feu nordiste (14 frappes tentées, au cours des 30 premières minutes) a fini par être récompensé sur un centre de Clauss, Frankowski concluant d'un tacle rageurDe quoi réveiller les Monégasques, qui ont vite recollé : sur corner, Medina et Danso se sont percutés, et Badiashile en a profité pour égaliser à bout portant. Les hommes du Rocher se sont rendormis peu à peu après la pause, laissant de nouveau la maîtrise du jeu à leurs hôtes. Il a, malgré tout, fallu un sauvetage de Danso devant Tchouaméni et un autre de Faríñez sur une tête de Disasi (59) pour éviter le deuxième pion visiteur... Qui est finalement arrivé par l'inévitable Ben Yedder, venu délivrer les siens d'une tête en pleine course après le rebond. Nübel a encore dû réaliser une belle horizontale sur une tentative de Fofana (70), et l'ASM a tenu jusqu'au bout. Ou presque : sur un dernier coup franc, c'est Ganago qui a crucifié MonacoUn but fêté à la fois par Bollaert et le Vélodrome, ça fait beaucoup de bruit.